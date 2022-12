Les pépites sont plus rares entre le 12 e et le 16 e rang, mais elles existent, à preuve Cole Caufield en 2019.

Repêcher entre le 12 e et le 16 e rang

Au rythme où le Canadien accumule les victoires, il se rapproche davantage d’une place en séries éliminatoires que du premier choix au repêchage et Connor Bedard. Montréal se retrouve aujourd’hui à trois points des Red Wings de Detroit et de la dernière place donnant accès aux séries, et onze points devant les Ducks d’Anaheim, dernier club au classement général.

Le CH devance aussi les Sharks de San Jose, 28e club au classement, et cinquième dans la course à la loterie, par sept points.

Si le repêchage avait lieu aujourd’hui, le Canadien repêcherait au 12e rang avec son propre choix et au 16e rang avec le choix des Panthers de la Floride obtenu pour Ben Chiarot, avec d’infimes chances de remporter la loterie qui leur permettrait d’avancer de dix rangs.

Il serait évidemment insensé de demander à l’équipe de perdre dans l’espoir de repêcher parmi les cinq premiers.

Le Canadien est en train de développer une belle culture et les jeunes sont au cœur des succès actuels de ce club. Les trois premiers compteurs, Nick Suzuki, Cole Caufield et Kirby Dach ont 23 ans ou moins.

Suzuki se classe au 21e rang des compteurs de la LNH avec 29 points, un de moins que Steven Stamkos et Auston Matthews. Caufield est huitième pour les buts avec 15.

À 20 ans, Kaiden Guhle mène désormais les défenseurs de l’équipe avec 10 points même s’il ne joue presque jamais en supériorité numérique. Il est troisième pour le temps d’utilisation derrière Mike Matheson et David Savard. Juraj Slafkovsky, 18 ans, a trois points en quatre matchs depuis qu’il joue sur un trio offensif.

Le prix à payer sera peut-être un éventuel joueur d’impact. Les trois pièces maîtresses du Canadien, Suzuki, Caufield et Guhle ont toutes été repêchées entre le 13e et le 16e rang, mais une analyse de dix cuvées, entre 2010 et 2019, révèle qu’il s’agit d’un fait inhabituel (rendons à César ce qui lui appartient, bravo à Bergevin et Timmins pour ces trois-là).

Parmi les 30 espoirs repêchés dans le top trois au cours de cette période, 73 % sont devenus des espoirs de premier plan, c’est-à-dire des joueurs de premier trio, de première paire de défenseurs ou un gardien numéro un, contre 32 % pour les espoirs choisis entre le 12e et le 16e rang.

Le taux de succès pour obtenir un joueur régulier de la LNH se situe à 93 % pour ceux du top trois, contre 73 % pour la seconde catégorie.

Il y a toujours moyen de trouver des perles au milieu de la première ronde, Cam Fowler, Vladimir Tarasenko, J. T. Miller, Josh Morrissey, Dylan Larkin, Mathew Barzal, Charlie McAvoy, Noah Dobson, Martin Necas, Jakob Chychrun, en plus du trio de jeunes joueurs du CH, mais il faut un sacré flair, et un peu de chance.

Avec deux choix dans le top quinze, Montréal doublerait ses chances de dénicher l’oiseau rare. Si Juraj Slafkovsky, Filip Mesar, Owen Beck et Lane Hutson, les quatre premiers choix de 2022, continuent de se développer au rythme actuel, il est permis de croire qu’ils pourront faire des choix avisés.

Couler au classement ne garantit pas de choix dans le top trois en raison de la loterie, ne l’oublions pas non plus. Dans les circonstances, aussi bien se divertir avec le spectacle offert par le Canadien, voir ces jeunes s’épanouir et espérer des choix judicieux à compter du top dix pour greffer à ce groupe déjà prometteur.

2010

1– Taylor Hall, Edmonton

2– Tyler Seguin, Boston

3– Erik Gudbranson, Floride

12– Cam Fowler, Anaheim

13– Brandon Gormley, Arizona

14– Jaden Schwartz, St. Louis

15– Derek Forbort, Los Angeles

16- Vladimir Tarasenko, St. Louis

2011

1– Ryan Nugent-Hopkins, Edmonton

2– Gabriel Landeskog, Colorado

3– Jonathan Huberdeau, Floride

12– Ryan Murphy, Caroline

13– Sven Baertschi, Calgary

14- Jamie Oleksiak, Dallas

15– J. T. Miller, Rangers New York

16– Joel Armia, Buffalo

2012

1- Nail Yakupov, Edmonton

2- Ryan Murray, Columbus

3– Alex Galchenyuk, Montréal

12– Mikhail Grigorenko, Buffalo

13- Radek Faska, Dallas

14- Zemgus Girgensons, Buffalo

15- Cody Ceci, Ottawa

16– Tom Wilson, Washington

2013

1– Nathan MacKinnon, Colorado

2- Aleksander Barkov, Floride

3- Jonathan Drouin, Tampa

12– Max Domi, Arizona

13– Josh Morrissey, Winnipeg

14– Alexander Wennberg, Columbus

15– Ryan Pulock, Islanders New York

16– Nikita Zadorov, Buffalo

2014

1– Aaron Ekblad, Floride

2– Sam Reinhart, Buffalo

3– Leon Draisaitl, Edmonton

12- Brendan Perlini, Arizona

13- Jakub Vrana, Washington

14- Julius Honka, Dallas

15– Dylan Larkin, Detroit

16– Sonny Milano, Columbus

2015

1– Connor McDavid, Edmonton

2- Jack Eichel, Buffalo

3– Dylan Strome, Arizona

12– Denis Gurianov, Dallas

13– Jakub Zboril, Boston

14- Jake DeBrusk, Boston

15- Zach Senyshyn, Boston

16- Mathew Barzal, Islanders New York

2016

1- Auston Matthews, Toronto

2- Patrik Laine, Winnipeg

3– Pierre-Luc Dubois, Columbus

12– Logan Brown, Ottawa

13– Michael McLeod, New Jersey

14– Charlie McAvoy, Boston

15– Luke Kunin, Minnesota

16– Jakob Chychrun, Arizona

2017

1- Nico Hischier, New Jersey

2– Nolan Patrick, Philadelphie

3– Miro Heiskanen, Dallas

12– Martin Necas, Caroline

13– Nick Suzuki, Vegas

14– Cal Foote, Tampa

15– Erik Brannstrom, Vegas

16– Juuso Valimaki, Calgary

2018

1- Rasmus Dahlin, Buffalo

2- Andrei Svechnikov, Caroline

3- Jesperi Kotkaniemi, Montréal

12- Noah Dobson, Islanders New York

13- Ty Dellandrea, Dallas

14- Joel Farabee, Philadelphie

15- Grigori Denisenko, Floride

16- Martin Kaut, Caroline

2019

1– Jack Hughes, New Jersey

2– Kaapo Kakko, Rangers New York

3– Kirby Dach, Chicago

12- Matt Boldy, Minnesota

13- Spencer Knight, Floride

14– Cam York, Philadelphie

15– Cole Caufield, Montréal

16– Alex Newhook, Colorado

Rendre aux Leafs et à leurs gardiens le mérite qui leur appartient…

Il y a cinq semaines à peine, les Maple Leafs de Toronto se retrouvaient au 11e rang de l’Association de l’Est avec une fiche de 4-4-1 et on commençait déjà à réclamer la tête de l’entraîneur Sheldon Keefe, dont la relation avec ses principales vedettes semblait tendue.

Les blessures ont en outre décimé leurs défenseurs et les gardiens. On ne donnait plus très cher de leur peau.

Matt Murray (30), Semyon Der-Arguchintsev (85), Michael Bunting (58) et Ilya Samsonov (35)

Puis novembre est arrivé. Depuis, les Leafs ont perdu un seul de leurs 18 matchs à la régulière (fiche de 13-1-4).

Ils occupent le deuxième rang de la section Atlantique, à trois points des Bruins, avec néanmoins trois matchs de moins à disputer, sept points devant le Lightning, avec deux matchs de moins à jouer, et détiennent désormais une avance de neuf points sur le dernier club exclu des séries, les Rangers de New York.

Au cœur de ces succès, la tenue des gardiens, Matt Murray en tête, enfin en santé, et secondé par Ilya Samsonov. Quand même étonnant, compte tenu des absences en défense. Samsonov a un taux d’arrêts de ,933 et Murray de ,932, derrière le meneur de la LNH Linus Ullmark, des Bruins.

En espérant pour Toronto qu’ils soient en forme au printemps, car on jugera cette équipe sur ses performances en séries, après six exclusions consécutives en première ronde (ou avant dans le cas du format spécial des séries en 2020).

Pour l’instant, laissons-les respirer et profiter de leurs succès actuels…