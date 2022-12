« Je me sens bien », dit Kristopher Letang

À peine 10 jours après son accident vasculaire cérébral (AVC), Kristopher Letang était de retour à l’entraînement avec un chandail régulier, jeudi matin.

Le Québécois est désormais évalué au jour le jour, ont annoncé les Penguins de Pittsburgh, ce qui veut dire qu’il se rapproche d’un retour au jeu.

Pour la première fois depuis l’évènement qui a secoué bien des amateurs de hockey, le défenseur de 35 ans a rencontré les médias locaux lors d’une conférence de presse retransmise sur le site internet de l’organisation. Il est d’abord revenu sur le moment où il a senti que quelque chose clochait, le 28 novembre.

« Dans le passé, j’ai eu beaucoup de migraines, a-t-il commencé. Normalement, ça dure environ deux heures. J’ai de la misère avec ma vision, j’ai mal à la tête et je suis nauséeux. Soit je vomis, soit je vais dormir et je suis correct ensuite. »

« Normalement, j’en ai une tous les mois, ou aux deux mois. Mais là, ça recommençait toutes le trois heures. C’est là que j’ai appelé le médecin, je lui ai dit que je croyais que quelque chose clochait. »

Suivant les conseils du médecin de l’équipe, Letang s’est rendu à l’hôpital, où il a fait une imagerie par résonance magnétique (IRM). C’est là qu’un AVC, son deuxième depuis 2014, a été détecté.

En annonçant la nouvelle, l’organisation des Penguins avait immédiatement indiqué que les médecins ne craignaient pas pour la suite de la carrière du défenseur et que celui-ci ne ressentait aucune séquelle de l’accident. Dès le lendemain, le Québécois avait assisté au match de son équipe. Il s’était d’ailleurs adressé à ses coéquipiers dans le vestiaire.

Calme, Letang a raconté que cet épisode avait été « effrayant » pour sa famille.

« Mes enfants, ils s’en foutent que je sois un joueur de hockey. Ils veulent un père. Même chose pour ma femme. Elle ne pourrait pas se soucier moins du hockey. Elle sait qu’il y a tellement plus que ça après le hockey. »

« C’était difficile. Mais nous avons traversé ça et [le médecin et moi] avons une entente très claire que nous allons prendre tout le temps dont nous avons besoin et faire toutes les recherches possibles pour s’assurer que c’est sécuritaire pour moi de jouer. »

Le Québécois s’est dit « chanceux » de pouvoir retourner à une « vie normale » aussi rapidement. « Les gens qui me connaissent savent que le hockey est une passion, a-t-il ajouté. Ça prendra beaucoup pour m’en sortir. En même temps, je connais les dangers et je m’assure de connaître les risques que je prends. »

Avant son retour au jeu, le défenseur doit surtout retrouver la forme. Selon ce que rapporte le journaliste de The Athletic, Rob Rossi, il a été employé sur la troisième paire et sur la deuxième vague d’avantage numérique, jeudi matin.

« Mentalement, je me sens assez bien pour être de retour, pour être honnête, a d’ailleurs mentionné Letang. C’est toujours difficile d’être à l’arrêt. Je sais que la santé vient en premier et je suis très chanceux qu’on ait le personnel qu’on a. »

« Nous prenons tout le temps dont nous avons besoin pour gérer ça. Quand je me sens assez bien pour aller à l’entraînement, comme aujourd’hui, [le médecin] me donne le feu vert si c’est sécuritaire. »