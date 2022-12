Lisez les comptes rendus des matchs de mardi dans la LNH.

Point a inscrit un autre but avec un patineur en plus à 17 : 34, avant que Perron n’inscrive un autre but dans un filet désert dans la dernière minute.

Steven Stamkos et Brayden Point ont assuré la riposte pour le Lightning et Andrei Vasilevskiy a repoussé 22 tirs.

Les Devils blanchissent les Blackhawks

PHOTO NOAH K. MURRAY, ASSOCIATED PRESS Nico Hischier (13) et Seth Jones (4)

Le défenseur Dougie Hamilton a inscrit un but et deux aides, Vitek Vanecek a réalisé 24 arrêts pour obtenir son deuxième blanchissage de la saison et les Devils du New Jersey ont défait les Blackhawks de Chicago 3-0, mardi.

Nico Hischier et Jesper Bratt ont également fait mouche alors que Jack Hughes a récolté deux aides pour les Devils, qui affichent la meilleure fiche de la LNH (21-4-1) malgré deux revers à leurs deux premiers matchs.

Les Devils ont accordé un but ou moins à neuf reprises, soit une fois de plus que durant toute la saison dernière.

Arvid Soderblom a stoppé 26 tirs pour les Blackhawks, qui ont une fiche de 1-9-1 à leurs 11 derniers matchs. Ils ont également été blanchis 3-0 par les Islanders de New York, dimanche.

Associated Press