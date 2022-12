(Val-D’or) Charles Savoie et Vsevolod Komarov ont tour à tour enfilé l’aiguille et les Remparts de Québec ont une fois de plus vaincu les Foreurs de Val-d’Or 5-3, dimanche.

La Presse Canadienne

Savoie avait dénoué l’impasse à mi-chemin en troisième période lors d’un gain de 4-2 des Remparts face aux Foreurs, vendredi, mais cette fois il a créé l’égalité grâce à son septième filet de la campagne.

Komarov a inscrit le but de la victoire seulement 79 secondes plus tard, quand son tir des poignets a trompé la vigilance de Mathys Fernandez du côté du bloqueur.

Pier-Olivier Roy, James Malatesta et Théo Rochette ont également fait bouger les cordages pour les Remparts, qui ont signé une cinquième victoire d’affilée.

William Rousseau a obtenu une troisième victoire de suite, après avoir cédé trois fois en 24 lancers devant la cage de la troupe de Québec.

Alexandre Doucet a marqué ses 24e et 25e filets de la saison, ce qui le place au sommet de la LHJMQ à ce chapitre. Nathan Bolduc a ajouté un but pour les hommes de Maxime Desruisseaux.

Fernandez a conclu la partie avec 32 arrêts pour les Foreurs, qui ont encaissé un deuxième revers consécutif.

Tigres 3 – Titan 2 (Prol.)

Nikita Prishchepov a joué les héros en prolongation et les Tigres de Victoriaville ont battu le Titan d’Acadie-Bathurst 3-2.

Sea Dogs 3 – Armada 2 (Prol.)

Cam MacDonald a mis fin au débat en prolongation et les Sea Dogs de Saint-Jean ont défait l’Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 3-2.

Saguenéens 2 – Drakkar 4

Xavier Fortin a amassé deux buts et deux mentions d’assistance pour guider le Drakkar de Baie-Comeau vers une victoire de 4-2 face aux Saguenéens de Chicoutimi.

Olympiques 2 – Voltigeurs 3 (Fus.)

Luke Woodworth a été l’unique marqueur de la séance de tirs de barrage et les Voltigeurs de Drummondville ont triomphé 3-2 contre les Olympiques de Gatineau.