Étoiles de la semaine dans la LNH

Rantanen, Ullmark et Fox au tableau d’honneur

(New York) L’ailier droit de l’Avalanche du Colorado Mikko Rantanen, le gardien des Bruins de Boston Linus Ullmark et le défenseur des Rangers de New York Adam Fox ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH.