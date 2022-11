Pierre Dorion et D.J. Smith

De retour d’un voyage de dépistage à Winnipeg, le directeur général des Sénateurs d’Ottawa Pierre Dorion a tenté de calmer la grogne qui gagne les partisans de son club en réitérant sa confiance en son entraîneur-chef D.J. Smith lundi.

MARC BRASSARD LE DROIT

« Je ne dirais pas que je suis très content, car notre fiche est de 4-7, mais je suis content du boulot que D.J. et son personnel ont fait. Évidemment qu’à 4-7, c’est un peu plus difficile. Je pense que c’est la première fois qu’on leur donne une équipe qui peut concourir pour les séries. Une chose que je dois dire de Pierre Dorion, c’est que Pierre Dorian est très fidèle. Je pense que DJ fait du bon travail. Il a montré qu’il pouvait gagner. Je ne donne pas de vote de confiance aux entraîneurs, je pense que ce n’est pas nécessaire. D.J. est notre entraîneur et il va continuer d’être notre entraîneur. J’ai confiance en la façon dont cette équipe joue sous D.J. », a-t-il affirmé lors d’un point de presse improvisé pour discuter de l’état de santé du centre Josh Norris, qui n’aura pas besoin d’être opéré.