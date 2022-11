(Montréal) Martin St-Louis admet être le type de personne qui voit toujours le verre à moitié plein.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal est donc ravi de voir que son premier trio fonctionne à plein régime depuis quelques rencontres. Et il ne s’en fait pas trop avec le fait que les autres attaquants du club sont incapables de trouver le fond du filet.

Nick Suzuki, Cole Caufield et Kirby Dach ont marqué six des sept derniers buts du Canadien. Depuis le début de la saison, Suzuki et Caufield ont inscrit chacun huit buts pour un total de 16. Tous les autres joueurs du Tricolore en ont marqué 18, incluant les premières réussites dans la LNH des défenseurs Kaiden Guhle et Arber Xhekaj.

C’est donc dire que la production de Suzuki et Caufield est la même que les 13 autres attaquants du club après 12 rencontres.

« Oui, je vois ça comme un élément positif, a affirmé St-Louis après la défaite de 6-4 du Canadien face aux Golden Knights de Vegas, samedi soir. Nous serions dans la même situation si tous les autres attaquants produisaient, mais pas le premier trio. Mon expérience comme joueur dans la LNH me dit que c’est dur d’avoir tout en place en même temps.

« Nous allons continuer à aider les gars qui savent qu’ils doivent produire plus. »

De son côté, Suzuki a affirmé être à l’aise avec l’idée de devoir parfois transporter l’équipe sur ses épaules.

« Les autres gars obtiennent des chances, mais la rondelle ne rentre pas, a dit celui qui domine le Canadien avec 15 points jusqu’ici cette saison. Mais il y a une raison pour laquelle nous sommes le premier trio. Nous devons produire. Si nous ne produisons pas, nous n’aidons pas l’équipe à gagner. »

Dach a été placé aux côtés de Suzuki et Caufield samedi dernier, quand le Canadien a vaincu les Blues de St. Louis 7-4. En quatre parties, ils ont amassé neuf buts et 13 aides.

Après avoir tenté plusieurs expériences depuis le début de la campagne, St-Louis semble avoir trouvé le joueur idéal pour compléter ses deux vedettes.

« Kirby a de bonnes touches. Il est un bon fabricant de jeu, a noté St-Louis. Il est capable d’aider le jeu à avancer, à passer la rondelle où elle doit généralement aller.

« Kirby est capable de voir où est le meilleur jeu, a-t-il ajouté. Les bons joueurs trouvent le meilleur jeu à faire au lieu de juste faire un jeu. Il aide Cole et’Suzy » (Suzuki) à jouer dans l’espace, à avoir plus de temps en zone offensive. À date, j’aime ce que je vois de la part de ce trio. »

Après avoir vu les ailiers faire la porte tournante à sa droite depuis le début de la saison, Suzuki a affirmé qu’il espérait que Dach continue à jouer avec Caufield et lui. Suzuki a indiqué que cela devrait aider à continuer à développer une cohésion entre les trois.

Il est toutefois conscient que St-Louis pourrait éventuellement les séparer dans l’espoir de relancer d’autres joueurs. D’ailleurs, St-Louis a affirmé après la rencontre samedi qu’il continuait d’évaluer le travail de Dach de match en match.

Le Canadien profitait d’une journée de congé dimanche. Il reprendra l’entraînement lundi avant de prendre la direction de Detroit en prévision d’un duel contre les Red Wings, mardi. Le Tricolore sera de retour au Centre Bell dès mercredi, quand les Canucks de Vancouver seront les visiteurs.