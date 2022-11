Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Reinhart inscrit un doublé dans une victoire des Panthers contre les Ducks

Sam Reinhart a inscrit deux buts en troisième période, Carter Verhaeghe a touché la cible pour un troisième match consécutif et les Panthers de Floride ont pris la mesure des Ducks d’Anaheim 5-3, dimanche soir.

Brandon Montour a marqué un but et a récolté trois aides et Sam Bennett a également fait mouche pour les Panthers, qui ont terminé leur voyage de quatre matchs avec un dossier de 2-2.

Anton Lundell s’est fait complice de deux buts et Spencer Knight a arrêté 32 tirs pour porter sa fiche à 4-1.

Ryan Strome a inscrit un but et une mention d’assistance alors que Adam Henrique et Isac Lundestrom ont aussi fait vibrer les cordages pour les Ducks, qui ont remporté trois de leurs cinq derniers matchs. John Gibson a réalisé 41 arrêts.

Joe Reedy, Associated Press