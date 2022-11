Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Lui et Mario Lemieux sont au deuxième rang de l’histoire avec six réussites en tir de punition.

Ilya Samsonov a fait 13 arrêts en deux périodes, avant de quitter à cause d’une blessure au genou.

Il a brisé l’impasse à 14 : 07 au deuxième tiers. William Nylander a fait une belle incursion, a contourné le filet vers la gauche et a remis devant le but à Matthews, qui a obtenu un sixième filet.

Auston Matthews a réussi un doublé et les Maple Leafs de Toronto ont gagné 2-1 contre Boston samedi, stoppant à sept la série de victoires des Bruins.

Kucherov amasse quatre points et le Lightning défait les Sabres 5-3

PHOTO CHRIS O’MEARA, ASSOCIATED PRESS Nikita Kucherov (86) du Lightning de Tampa Bay passe devant Owen Power (25) des Sabres de Buffalo, samedi à Tampa Bay.

Nikita Kucherov a obtenu un but et trois mentions d’aide et le Lightning de Tampa Bay a défait les Sabres de Buffalo 5-3, samedi soir.

Kucherov a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert et il a porté à six sa séquence de matchs avec au moins un but.

L’attaquant russe a récolté au moins un point à ses 10 derniers matchs, réussissant cette séquence pour une sixième fois en carrière.

Nick Perbix a inscrit son premier but dans la LNH et il a donné les devants 4-3 au Lightning alors qu’il restait 4 : 55 à écouler au match. Nicholas Paul, Brayden Point et Brandon Hagel ont aussi fait mouche pour la formation de Tampa Bay.

Brian Elliott a stoppé 21 tirs alors que le défenseur Victor Hedman a amassé une mention d’assistance à son retour au jeu.

Zemgus Girgensons, Casey Mittelstadt et Jeff Skinner ont enfilé l’aiguille pour les Sabres, qui venaient d’encaisser un revers de 5-3 face aux Hurricanes de la Caroline.

Eric Comrie a bloqué 26 rondelles dans la défaite.

Mark Didtler, Associated Press