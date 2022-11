Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Le but d’Ovechkin a été marqué à la même extrémité de la patinoire où est suspendu l’ancien numéro 9 de la légende des Red Wings. Howe a joué avec Detroit de 1946 à 1971 et a complété sa carrière dans la LNH avec 801 buts, le record de tous les temps au moment où il a pris sa retraite après la saison 1979-80.

Claude Giroux et Tim Stutzle ont fourni des doublés dans une cause perdante.

Les Knights ont soutiré un but en avantage numérique et un autre en infériorité.

Trent Frederic a brisé l’égalité à 6 : 04 au troisième tiers et les Bruins de Boston ont filé vers un septième gain d’affilée, jeudi, infligeant un revers de 5-2 aux Rangers de New York.

Les seuls joueurs actifs ayant eu de telles séquences plus souvent sont Alexander Ovechkin (12), Steven Stamkos (11), Sidney Crosby (neuf) et Auston Matthews (huit).

Morgan Geekie et Jamie Oleksiak ont également touché la cible pour le Kraken, qui a gagné ses trois dernières rencontres et quatre de ses cinq derniers matchs.

Les Islanders dominent les Blues 5-2

PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Les Islanders ont récolté une cinquième victoire de suite.

Anders Lee et Brock Nelson ont récolté un but et une aide chacun, et les Islanders de New York ont vaincu les Blues de St. Louis par la marque de 5-2, jeudi soir.

Les Islanders ont récolté une cinquième victoire de suite tout en infligeant aux Blues une sixième défaite consécutive en temps réglementaire. C’est la première fois depuis février 2018 que les Blues sont enlisés dans une pareille léthargie.

Les Blues, qui avaient entamé la saison avec trois victoires, ont été dominés 30-11 depuis le début de leur léthargie.

Kyle Palmieri et Josh Bailey ont également marqué pour les Islanders. Jean-Gabriel Pageau a ajouté un but dans un filet désert.

Dans la défaite, Vladimir Tarasenko a récolté un but et ajouté une aide sur le filet de Robert Thomas.

Le gardien Ilya Sorokin (5-3-0) a été le partant dans cinq des sept victoires des Islanders. Face aux Blues, il a repoussé 32 rondelles.

Jordan Binnington (3-4-0) a fait face à 29 tirs et a accordé quatre buts.

Les Islanders ont inscrit quatre buts consécutifs en deuxième période pour se donner une avance de 4-1.

Palmieri a porté la marque 1-1 après 14 secondes d’écoulées à la période médiane. Nelson a donné l’avance aux Islanders à 5 : 06, lors d’un avantage numérique.

Environ deux minutes plus tard, Bailey a inscrit le troisième but des Islanders et Lee a enchaîné à 10 : 18.

Warren Mayes, Associated Press