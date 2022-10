À moins d’un miracle, comme il le dit lui-même, le long règne de Carey Price à Montréal est terminé. Jake Allen tient le fort pendant la reconstruction, mais il faudra trouver un dauphin à Price.

Mathias Brunet La Presse

Le jeune Cayden Primeau est le premier prétendant au trône, on le forme depuis quelques années dans les mineures, mais, après des séries éliminatoires fantastiques dans la Ligue américaine, son camp d’entraînement nous laisse sur notre appétit.

Primeau connaît néanmoins un bon début de saison à Laval, mais de jeunes loups repêchés ces dernières années frapperont aussi à la porte, parmi lesquels Frederik Dichow, 21 ans, désormais avec le puissant Frölunda HC en Suède, et Jakub Dobes, 21 ans lui aussi, encore une fois outrageusement dominant que la saison précédente à Ohio State, dans la NCAA.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Carey Price et Cayden Primeau

On a ce réflexe de jeter un regard à l’interne, car la plupart des grands gardiens des dernières décennies, Ken Dryden, Patrick Roy, José Théodore et Price ont grandi dans l’organisation (seul Dryden n’a pas été repêché par le CH, mais acquis des Bruins à… 16 ans !).

Or, le modus operandi des autres organisations dans le domaine peut nous réserver des surprises. Prenons au hasard les dix premières équipes au classement général l’an dernier.

Seulement quatre de leurs gardiens numéro un l’an dernier ont été repêchés par eux, mais un seul avant la quatrième ronde. Les autres, dont les six premières équipes au classement, ont été acquis fin vingtaine ou début trentaine sur le marché des joueurs autonomes ou par un échange.

Gardiens des dix premiers clubs au classement en 2021-2022

Sergei Bobrovsky

Joueur autonome à 30 ans.

Jacob Markstrom était le gardien d’avenir il y a six ans, mais il a été échangé par les Panthers pour Roberto Luongo en 2014 et après la retraite de « Lu », le DG de l’équipe à l’époque, Dale Tallon, a offert 70 millions pour sept ans à Bobrovsky, des Blue Jackets. « Bob » est désormais chauffé par le jeune Spencer Knight, repêché en première ronde en 2019, mais il demeure le numéro un.

Darcy Kuemper, Colorado

Obtenu pour un espoir et un choix de première ronde à 31 ans.

Pour parachever sa reconstruction, Joe Sakic a sacrifié un choix de première ronde et un espoir l’an dernier pour acquérir le vétéran Kuemper des Coyotes de l’Arizona. Le pari a été payant puisque l’Avalanche a remporté la Coupe avec lui. Sakic se tourne désormais vers Alexandar Georgiev, 26 ans, obtenu pour un choix de troisième ronde et deux choix de cinquième, pour pallier la perte de Kuemper, désormais avec Washington à titre de joueur autonome.

Frederik Andersen, Caroline

Joueur autonome à 31 ans.

PHOTO BOB FRID, USA TODAY SPORTS Frederik Andersen

Les gardiens entraient dans l’organisation comme un acheteur compulsif pendant les soldes de Noël, avec le déclin de Cam Ward. Anton Khudobin, Scott Darling, Petr Mrazek, Curtis McElhinney, James Reimer et Alex Nedeljkovic se sont succédés. On a finalement stabilisé la situation en mettant sous contrat le mal-aimé à Toronto, Frederik Andersen.

Jack Campbell, Toronto

Obtenu pour deux choix de troisième ronde à 28 ans.

Campbell, onzième choix au total en 2010, était considéré comme un flop à Los Angeles il y a quelques années. Toronto l’a obtenu pour une bouchée de pain, comme plan C. Il est devenu numéro un, mais on l’a laissé s’enrichir à Edmonton après un an de règne. Il est remplacé par un gardien trop souvent blessé, Matt Murray, mais un autre plan de rechange, Ilya Samsonov, pourrait devenir le roi à Toronto.

Cam Talbot, Minnesota

Joueur autonome à 33 ans.

Talbot constituait une solution temporaire au Minnesota, et il a connu une saison étonnante comme la plupart de ses coéquipiers l’an dernier. On ne le trouvait néanmoins pas assez solide en prévision des séries et on a acquis Marc-André Fleury. Talbot est parti avec son p’tit bonheur à Ottawa, tandis que tout semble redevenir à la normale au Minnesota, les victoires sont plus difficiles à obtenir. Il faudra se pencher sur une solution à moyen et long terme.

Jacob Markstrom, Calgary

Joueur autonome à 30 ans.

Les Flames ont connu des années de vache maigre après la retraite de leur as Miikka Kiprusoff en 2013. Joey McDonald, Karri Ramo, Reto Berra, Jonas Hiller, Brian Elliott, Mike Smith, Cam Talbot et David Rittich ont tous eu leur chance jusqu’à l’arrivée de Markstrom en 2020, obtenu moyennant 36 millions pour six ans.

Igor Shesterkin, New York

Choix de 4e ronde, numéro un à 25 ans.

Les Rangers ont bien préparé la relève d’Henrik Lundqvist. Shesterkin est demeuré dans la KHL cinq ans après avoir été repêché, a joué brièvement dans la Ligue américaine, avant d’accéder à temps plein dans la LNH à l’aube de ses 25 ans. Il est désormais le meilleur dans la Ligue nationale avec Andrei Vasilevskiy. New York détenait un choix de troisième ronde en 2014, mais l’a échangé contre deux choix de quatrième ronde parce que les Capitals de Washington tenaient à un certain Nathan Walker, originaire de Cardiff, au Pays de Galles, plus tôt dans le repêchage. New York a quand même pu mettre la main sur Shesterkin. Bien pour dire…

Andrei Vasilevskiy, Tampa Bay

Choix de 1re ronde.

PHOTO KIM KLEMENT, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Andrei Vasilevskiy

Repêcher un gardien en première ronde n’est pas toujours une vilaine affaire, même si le taux de succès n’est pas si élevé. Le Lightning avait obtenu ce deuxième choix dans la première ronde en échangeant le défenseur Kyle Quincey à Detroit. Vasilevskiy a aussi défié les probabilités en accédant à la LNH à seulement 20 ans.

Ville Husso, St. Louis

Choix de 4e ronde, atteint la LNH à 26 ans.

Jordan Binnington devait en principe être l’incontestable numéro un l’an dernier, mais Husso, avec ses performances surprenantes, a disputé trois matchs de plus. On n’aurait pas parié sur ses chances de devenir un gardien régulier dans la LNH deux ans plus tôt. Comme Binnington d’ailleurs, un choix de troisième ronde prêté au club-école des Bruins faute de place un an avant sa conquête de la Coupe en 2019 ! Husso est le nouveau numéro un à Detroit, désormais plus riche de 14,2 millions pour trois ans.

Linus Ullmark/Jeremy Swayman, Boston

Ullmark, joueur autonome à 28 ans.

Swayman, choix de 4e ronde, dans la LNH à 22 ans.

On a acquis Ullmark sur le marché des joueurs autonomes pour assurer la relève de Tuukka Rask, mais Swayman a déjoué un peu les plans en s’imposant dans la LNH sans même disputer plus de dix matchs dans la Ligue américaine. Swayman et Ullmark ont disputé chacun 41 matchs l’an dernier.

Que fera le CH ?

Cayden Primeau est le premier prétendant au trône à l’heure actuelle, après avoir signé un contrat de trois ans, dont les 2,67 millions en salaire pour trois ans sont garantis qu’il joue dans la LNH ou la Ligue américaine.

Mais à la lumière de la tendance actuelle, qui sait si le successeur de Price ne sera pas Sorokin, Petersen, Knight ou Demko ?

Départ en force pour Owen Beck en Ontario

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Owen Beck

Étonnant au camp d’entraînement, le choix de deuxième ronde du Canadien cet été, 33e au total, le centre Owen Beck, vient d’être nommé le joueur de la semaine dans la Ligue junior de l’Ontario. Après un départ un peu timide (3 points en 5 matchs), sans doute occasionné par le blues post-LNH, Beck en a amassé neuf à ses deux derniers. Il a désormais 12 points, dont 6 buts, en 7 matchs, un rythme de 117 points sur une saison de 68 matchs. Il avait amassé 51 points en 68 rencontres l’an dernier. À moins d’un renversement de taille, il participera au Championnat mondial junior pendant les Fêtes, peut-être même en compagnie de Shane Wright, qui a franchi une seule fois la barre des sept minutes de jeu en cinq matchs jusqu’ici. Il a joué 5 : 51 lors de son plus récent match lundi.