On ne souhaite évidemment jamais de malheur aux autres, mais le coup dur subi cette semaine par les Panthers de la Floride pourrait avantager le Canadien.

Mathias Brunet La Presse

Le défenseur numéro un des Panthers, Aaron Ekblad, est tombé à nouveau au combat à son troisième match. Il pourrait revenir au jeu d’ici les Fêtes, dit-on, mais les blessures à l’aine peuvent être sournoises. Ekblad avait raté les 21 derniers matchs de la saison régulière en raison d’un genou en mauvais état.

Les Panthers pouvaient pallier plus facilement par le passé aux absences d’Ekblad, 57 points en 61 matchs et 24 : 55 d’utilisation moyenne l’an dernier, avec la présence d’un autre défenseur droitier, MacKenzie Weegar. Celui-ci jouait en moyenne 23 : 22 par rencontre et a amassé 44 points, un sommet en carrière, l’an dernier.

Or, Weegar est passé aux Flames avec Jonathan Huberdeau l’été dernier dans l’échange pour obtenir Matthew Tkachuk.

Un certain Matt Kiersted, 24 ans, jamais repêché, 17 matchs d’expérience dans la LNH, vient d’être promu au sein de la première paire, à la gauche de Gustav Forsling, déplacé à droite. Josh Mahura, réclamé au ballottage de Ducks d’Anaheim le 10 octobre, occupe le poste défenseur gaucher sur le deuxième duo avec Radko Gudas, robuste à souhait, mais plutôt limité.

Le rendement des Panthers intéresse le Canadien puisque l’équipe détient le choix de première ronde de la Floride au repêchage de 2023, obtenu pour le défenseur Ben Chiarot. Il n’y a aucune clause particulière dans la transaction, de sorte que le CH conservera ce choix, qu’il se situe au 32e rang comme au 1er.

La blessure subie par Ekblad ne signifie évidemment pas une chute au classement de la part de cette puissante équipe, mais elle ne les aidera pas à dominer comme elle l’a fait l’an dernier. À leur premier match sans Ekblad, mercredi, les Panthers ont fait subir aux Flyers de Philadelphie leur première défaite de la saison.

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Aaron Ekblad

Kent Hughes a bien manœuvré dans le dossier Chiarot. Il allait devenir joueur autonome à la fin de la saison, à 31 ans. Dans un contexte de reconstruction, son départ de Montréal était scellé. On l’a fait jouer à profusion, notamment sur la première vague en supériorité numérique. À ses deux derniers matchs avec le CH avant d’être transigé, il a été employé 26 : 32, puis 27 : 58, et il a récolté deux aides.

À ses cinq premières saisons en carrière, à Winnipeg, Chiarot jouait entre 14 et 18 minutes, mais son temps d’utilisation moyen à Montréal se situait à environ 22 minutes.

On a donc haussé la valeur de Chiarot à son maximum. Mais en Floride, il est passé de premier à quatrième, ou même cinquième défenseur. Il a joué 17 : 17 en moyenne lors des séries éliminatoires et amassé une aide en dix matchs. Quelques semaines plus tard, il quittait l’organisation pour se joindre aux Red Wings de Detroit. Chiarot joue au sein de la première paire chez les Wings, à la gauche de la jeune sensation Moritz Seider. Il vient au troisième rang chez les défenseurs de l’équipe en termes d’utilisation moyenne, à 19 : 56, derrière Seider et Filip Hronek, tous deux employés en supériorité numérique. Chiarot est ainsi placé dans la bonne chaise.

Il serait évidemment étonnant de voir les Panthers rater les séries éliminatoires, mais une bonne saison, sans plus, et une participation aux séries, pourrait néanmoins valoir au Canadien un choix parmi le top vingt, en plus évidemment de son propre choix.

Le Canadien regorge déjà de bons jeunes joueurs avec Suzuki, Caufield, Slafkovsky, Dach, Guhle, Harris, Beck, Mesar et compagnie. Il pourrait ajouter deux autres pièces fort intéressantes en juin 2023.

Montréal a aussi obtenu un espoir, Ty Smilanic, et un choix de quatrième ronde en 2022 pour Chiarot. Smilanic, 20 ans, un choix de troisième ronde en 2020, est un ailier dynamique, mais au potentiel offensif limité. Il a été blanchi à ses quatre premiers matchs à l’Université du Wisconsin, à sa troisième saison dans la NCAA.

Le jeune homme repêché en quatrième ronde cet été, le Franco-Ontarien Cédrick Guindon, est un petit attaquant teigneux, qui a déjà dix points en huit matchs dans les rangs juniors, mais il ne figure pas au haut de la liste des espoirs de l’équipe.

Qu’importe, le choix de première ronde pour Chiarot aurait largement suffi…

Sheldon Keefe repentant…

L’entraîneur des Maple Leafs de Toronto, Sheldon Keefe, a tenté de réparer les pots cassés, mercredi, à la suite de sa sortie orageuse à l’endroit de ses vedettes, après la défaite contre les Coyotes de l’Arizona. « J’ai utilisé les mauvais mots pour décrire la situation, a-t-il confessé. Nous n’avons pas réussi à produire, ni en supériorité numérique ni à cinq contre cinq. Voilà où nous avons perdu le match, avec autant de temps de possession de rondelle. »

PHOTO NICK TURCHIARO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Sheldon Keefe

Il s’agit évidemment d’une nuance énorme par rapport à ses propos de la veille, dans laquelle il avait vilipendé Mitch Marner et Auston Matthews sans les nommer. « Nos joueurs d’élite n’ont pas joué comme des joueurs d’élite, c’est ce qui arrive quand ces gars-là ne font pas la différence comme ils le pourraient », avait déclaré Keefe.

Le coach des Leafs a aussi pris soin de s’adresser à son groupe avant l’entraînement de jeudi. « Je lui ai parlé, il a expliqué ce qu’il voulait dire et comment ses propos sont sortis, a confié Marner aux journalistes de Toronto. Je vais en rester là. On a des réunions derrière les portes closes pour cette raison. On s’est parlé et on se comprend. Nous sommes des hommes matures. »

Les prochaines semaines nous diront si la sortie maladroite de Keefe laissera des traces…