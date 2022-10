Lundi soir au Centre Bell, Samuel Montembeault a vu à l’autre bout de la patinoire des chandails blanc, noir et jaune, avec des noms comme Crosby, Malkin et Letang bien en évidence à l’arrière.

Richard Labbé La Presse

En regardant plus près de lui, le gardien du Canadien a vu d’autres noms, ceux de ses coéquipiers, à l’arrière des chandails rouges : Guhle, Kovacevic, Harris, Xhekaj…

Devant un tel spectacle, il y a sans doute quelques gardiens qui auraient eu envie de retourner dans un endroit plus sûr, mais non. Samuel Montembeault a choisi bien sagement de rester devant son but, et d’y affronter courageusement les Penguins.

Ce qui a même mené à une victoire, contre toute attente…

« C’est vrai qu’on a de jeunes défenseurs, a admis le gardien québécois après l’entraînement de mardi à Brossard. En voyant ça en début de saison, ça m’a peut-être rendu un peu nerveux… On ne savait pas trop à quoi s’attendre. Mais maintenant, après quatre matchs, on voit bien que ces quatre jeunes-là n’ont peur de rien… »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Montembeault

C’est ainsi que le Canadien a pu battre les Penguins, et c’est ainsi que le Canadien tentera de battre les Coyotes de l’Arizona, ce jeudi soir au Centre Bell.

Les vétérans Mike Matheson et Joel Edmundson ne sont pas près d’un retour, alors dans l’immédiat, en défense, c’est cette bien jeune brigade qui va tenter de tenir le coup du mieux qu’elle le pourra.

« Ils sont tous très jeunes, mais je suis agréablement surpris par leur travail depuis le début de la saison, a ajouté Montembeault. Ils ont chacun disputé quatre excellents matchs, et souvent, ils ont à faire face à de très bons trios chaque soir. Ça ne paraît pas qu’ils sont si jeunes, finalement… »

Si le Canadien veut continuer d’aller de surprise en surprise, il faudra que ce virage jeunesse tienne encore un peu. Martin St-Louis admet qu’il y aura sans doute des ajustements à faire – entre autres, on devine que Kaiden Guhle ne jouera pas pendant plus de 24 minutes chaque soir comme il l’a fait lundi –, mais pour le moment, les Guhle de ce groupe auront la chance de s’exprimer librement.

« Je ne sais pas si Kaiden peut continuer à un tel rythme, a répondu l’entraîneur-chef du Canadien. Je pense que lui, dans les rangs juniors, il jouait beaucoup ; je crois comprendre qu’il pouvait passer beaucoup de temps sur la glace, des fois 22 minutes, 25 minutes, 30 minutes par match… Mais de telles minutes de jeu, dans la LNH, ce n’est pas la même chose.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kaiden Guhle

« C’est difficile de croire qu’il pourrait tenir ce rythme pendant toute la saison, qu’il pourra passer autant de minutes sur la glace toute l’année. Mais on va avoir du renfort éventuellement, quand tous nos gars seront de retour en santé, alors on pourra penser à ça à ce moment-là. »

Jake Allen, qui sera de retour devant le filet du Canadien ce jeudi soir, après avoir assisté à la naissance de sa troisième fille tout récemment, ne voit pas lui non plus d’inconvénients à devoir protéger un filet derrière une défense aussi verte.

« Que notre défense soit jeune, ça ne change rien pour moi, a expliqué le vétéran. Un gardien ne peut pas penser à ça. Il doit surtout s’assurer d’être conscient de la situation qui se trouve en face de lui ; si je vois que les gars courent un peu partout sur la glace, en tant que gardien, ce sera à moi de chercher à obtenir un arrêt de jeu, à essayer de ralentir le rythme de la rencontre. »

Comme un peu tout le monde, Allen a remarqué Kaiden Guhle, qui ne cesse d’impressionner en ce début de saison.

« Quand on regarde un peu un gars comme lui, on réalise combien il est calme. Il prend les bonnes décisions. Parfois, les plus jeunes se mettent dans le pétrin en ne prenant pas les bonnes décisions, mais lui, il a déjà une certaine maturité dans son jeu, en plus de posséder cette confiance tranquille. Il ne se retrouve pas dans les jeux de la semaine pour les mauvaises raisons… »

De bons mots pour Savard PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Jake Guentzel et David Savard Bien sûr, les jeunes défenseurs retiennent toute l’attention en ce début de saison chez le CH, mais pendant ce temps, l’aîné du groupe, David Savard, continue de faire son travail en silence… tout en impressionnant son entraîneur. « Tout le monde le voit comme un défenseur à caractère strictement défensif, a répondu Martin St-Louis mardi à Brossard. Mais il y a un côté offensif à son jeu aussi, beaucoup plus que les gens peuvent le penser. »