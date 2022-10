(Drummondville) Les Voltigeurs de Drummondville ont marqué un but lors de chacune de leurs trois tentatives en fusillade pour vaincre le Drakkar de Baie-Comeau 5-4, lundi après-midi.

La Presse Canadienne

Après que la prolongation n’eut pas fait de maître, Alexis Morin, Sam Olivier et Luke Woodworth ont tous les trois fait mouche lors de la séance de tirs de barrage.

Les Voltigeurs ont inscrit deux buts en troisième période pour prendre les devants 4-2, mais ils ont laissé le Drakkar venir de l’arrière quand Niks Fenenko a enfilé l’aiguille à deux reprises en moins de cinq minutes.

Morin et Olivier, à deux reprises, ont aussi fait scintiller la lumière rouge en temps réglementaire. Tristan Roy a complété le pointage pour la troupe de Drummondville, qui a retrouvé le chemin de la victoire. Charles-Antoine Dumont a participé à deux buts des siens.

Vincent Collard et Émile Chouinard ont tous les deux obtenu un but et une mention d’assistance pour le Drakkar, qui a perdu ses deux dernières sorties.

Le gardien recrue Cédric Cyr-Dauphinais a signé un premier gain dans la LHJMQ grâce à 19 arrêts pour les Voltigeurs. Son vis-à-vis chez le Drakkar, Olivier Adam, a cédé quatre fois en 30 lancers.

Titan 2, Islanders 5

Keiran Gallant a mis la table pour trois buts des Islanders de Charlottetown, qui ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 5-2.

Tigres 2, Océanic 4

Alexandre Blais, Julien Béland, Cory MacGillivray et Mathis Aguilar ont tous inscrit leur premier but de la campagne, guidant l’Océanic de Rimouski vers une victoire de 4-2 aux dépens des Tigres de Victoriaville.

Cataractes 2, Olympiques 4

Cole Cormier a fait bouger les cordages pour une septième fois cette saison et les Olympiques de Gatineau ont battu les Cataractes de Shawinigan 4-2.

Huskies 1, Foreurs 3

William Blackburn a repoussé 28 rondelles et les Foreurs de Val-d’Or ont eu le dessus sur les Huskies de Rouyn-Noranda par la marque de 3-1.