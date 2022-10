(Denver) Les Blackhawks de Chicago ont réclamé le défenseur Jarred Tinordi au ballottage en provenance des Rangers de New York, lundi.

Associated Press

Âgé de 30 ans, Tinordi a marqué un but en sept matchs avec les Rangers, la saison dernière. Il a été sélectionné en première ronde par le Canadien de Montréal lors du repêchage de 2010.

Les Blackhawks amorceront leur saison mercredi soir, contre l’Avalanche au Colorado.

Tinordi, un colosse de six pieds six pouces, a fait ses débuts dans la LNH en 2013, avec le Canadien. Il a récolté deux buts et 11 aides en 109 matchs en carrière, avec le Canadien, les Rangers, les Coyotes de l’Arizona, les Predators de Nashville et les Bruins de Boston. Il a également disputé 13 parties éliminatoires.