Reconstruction et espoir

Les multiples reconstructions donneront-elles des résultats ? De nombreuses équipes se remettent des frustrations de la saison dernière. Mais l’espoir renaîtra au fil du temps, espère-t-on.

Mathias Brunet La Presse

Bruins de Boston

Les sceptiques confondus ?

PHOTO WINSLOW TOWNSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Patrice Bergeron, Brad Marchand et Charlie McAvoy, des Bruins de Boston

La bonne nouvelle ? Patrice Bergeron a décidé de jouer une saison supplémentaire et David Krejci est revenu dans le giron du club après une saison en République tchèque. La mauvaise ? Deux des meilleurs joueurs des Bruins, Brad Marchand et le défenseur numéro un, Charlie McAvoy, rateront les premiers mois de la saison.

On prédit chaque année la chute des Bruins. Ils en font mentir plusieurs chaque fois. Pourront-ils faire taire les sceptiques de nouveau avec des centres de 37 et 36 ans ? La perte de deux joueurs clés ? Le peu d’afflux de jeunes ?

La présence de Hampus Lindholm, acquis à la date limite des échanges pour un choix de premier tour (Nathan Gaucher), deux choix de deuxième tour et le jeune Urho Vaakanainen, stabilise la défense en l’absence de McAvoy.

L’arrivée de Pavel Zacha donne aussi plus de profondeur à l’attaque. Il faudra une meilleure répartition des points. Boston s’est classé 15e dans la LNH l’an dernier au chapitre des buts. Les Bruins sont bien servis devant le filet avec Jeremy Swayman et Linus Ullmark.

Le plus grand changement est survenu derrière le banc, avec le congédiement de Bruce Cassidy, remplacé par Jim Montgomery. Celui-ci avait perdu son poste à Dallas en décembre 2019 pour entrer en thérapie pour une dépendance à l’alcool.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Jeremy Swayman

On devrait parler davantage du gardien Jeremy Swayman, 23 ans seulement, fiche de 23-14-3 l’an dernier, moyenne de 2,41 et taux d’arrêts de ,914. Il a été le 11e gardien repêché en 2017 après Jake Oettinger, Ukko-Pekka Luukkonen, Michael DiPietro, Matthew Villalta, Stuart Skinner, Kirill Ustimenko, Danill Tarasov, Keith Petruzzelli, Maksim Zhukov, Eetu Makiniemi et Ian Scott.

La recrue à suivre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Fabian Lysell

Les Bruins ont souvent repêché tard depuis 10 ans ou cédé leurs choix dans les premiers tours pour du renfort à court terme. Fabian Lysell, choix de premier tour en 2019, un petit attaquant suédois, est sans doute leur meilleur espoir, mais y a-t-il de la place pour lui ?

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Taylor Hall

La production de Taylor Hall a baissé ces dernières années. De sorte qu’on semble satisfait de sa saison de 20 buts et 41 points de l’an dernier. Mais n’a-t-il pas remporté le trophée Hart avec 93 points il y a quatre ans à peine ?

Fiche en 2021-2022 : 51-26-5, 107 points Classement en saison : 4es de la division Atlantique Parcours en séries : défaite en première ronde Principaux départs Erik Haula, Curtis Lazar, Josh Brown Principales arrivées Pavel Zacha, David Krejci, Keith Kinkaid

Sabres de Buffalo

La bonne fois

PHOTO AMBER SEARLS, USA TODAY SPORTS Les Sabres de Buffalo

Les Sabres ont recommencé leur reconstruction deux fois, mais cette fois-ci pourrait être la bonne. Le DG Kevyn Adams a été plus patient que ses prédécesseurs et accentué le mouvement jeunesse à son arrivée en 2020 au lieu de prendre des raccourcis comme les autres.

Buffalo n’accédera peut-être pas aux séries cette année, mais il devrait être nettement plus compétitif. Le premier choix au total en 2018, le défenseur Rasmus Dahlin, commencera son apogée, et le premier choix de 2021, Owen Power, un défenseur de plus de 6 pi 4 po lui aussi, est assuré d’un poste après une entrée en matière impressionnante en fin de saison dernière. Imaginez deux jeunes Victor Hedman au sein de la même formation !

Les trois premiers trios de l’équipe regorgent de talent avec Tage Thompson, Peyton Krebs, Jeff Skinner, Victor Olofsson, Casey Mittelstadt, Alex Tuch, Rasmus Asplund, Dylan Cozens et Jack Quinn. Du lot, seuls trois ont plus de 24 ans. En coulisses on retrouve les Matthew Savoie, Noah Ostlund, Jiri Kulich et Isak Rosen.

PHOTO JOSHUA BESSEX, ASSOCIATED PRESS Le but de Tage Thompson

En attendant l’éclosion de leurs jeunes gardiens, les Sabres ont acquis Eric Comrie pendant l’été pour former un duo avec le doyen Craig Anderson. Comrie a enfin réussi à s’établir dans la LNH à 26 ans l’an dernier à Winnipeg.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Kyle Okposo

Kyle Okposo pourrait se retrouver sur un quatrième trio cette saison. Il a relancé sa carrière avec 21 buts et 45 points l’an dernier, après avoir souffert de problèmes de santé mentale.

La recrue à suivre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Jack Quinn

On a résisté à rappeler le jeune Jack Quinn, 8e choix au total en 2020, l’hiver dernier. On voulait le laisser dominer dans la Ligue américaine, et il l’a fait de brillante façon avec 61 points en 45 matchs.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Dylan Cozens

Septième choix au total en 2019, la cuvée de Kirby Dach, Dylan Cozens n’a pas mal fait à sa deuxième saison dans la LNH avec 38 points. On espère qu’il puisse passer en deuxième vitesse.

Fiche en 2021-2022 : 32-39-11, 75 points Classement en saison : 5es de la division Atlantique Parcours en séries : exclus des séries Principaux départs Mark Pysyk, Colin Miller, Cody Eakin, Will Butcher Principales arrivées Eric Comrie, Riley Sheahan, Ilya Lyubushkin

Red Wings de Detroit

La jeunesse d’abord

PHOTO KEITH SRAKOCIC, ASSOCIATED PRESS Steven Kampfer, des Red Wings de Detroit

PHOTO DUANE BURLESON, ASSOCIATED PRESS Lucas Raymond, Moritz Seider et Tyler Bertuzzi

La reconstruction est terminée à Detroit. Ainsi en a décidé le directeur général, Steve Yzerman. L’entraîneur Jeff Blashill n’a pas survécu au long chemin de croix de six ans. Un coach méconnu, Derek Lalonde, adjoint chez le Lightning pendant quatre ans, sera chargé de relancer cette équipe. Yzerman lui a offert en cadeau de bienvenue une pléiade de vétérans pour entourer les jeunes : David Perron, Andrew Copp, Dominik Kubalik, Ben Chiarot et Olli Maatta.

Le succès des Wings, écartés des séries depuis 2016, repose néanmoins sur de plus jeunes joueurs, avec en tête le premier centre Dylan Larkin, Lucas Raymond, Moritz Seider, Filip Hronek, Tyler Bertuzzi et Jakub Vrana.

L’arrivée des nouveaux joueurs permettra à Lalonde de mieux répartir son attaque, qui reposait largement l’an dernier sur Larkin, Bertuzzi et Raymond. La position de centre ne constitue toujours pas une force, néanmoins, avec Copp et Pius Suter derrière Larkin. Il faudra attendre l’émergence de leur premier choix de 2022, Marco Kasper, avant d’espérer devenir une puissance.

Les Wings ont acquis le gardien Ville Husso, surprenant avec les Blues l’an dernier, pour donner un meilleur soutien à Alex Nedeljkovic.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Jakub Vrana

Obtenu dans l’échange pour Anthony Mantha, avec un choix de premier tour, Jakub Vrana a été blessé pendant presque toute la saison l’an dernier, mais il a marqué 13 buts en seulement 26 matchs. Il jouera sur un trio offensif.

La recrue à suivre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Simon Edvinsson

Simon Edvinsson, sixième choix au total en 2021, est le meilleur espoir des Wings en défense. Il a déçu au Championnat mondial junior compte tenu des attentes, et on ne sait pas s’il méritera un poste cette saison, mais on veut lui donner toutes les chances de réussir dès cette année.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Filip Zadina

De nombreux fans rêvaient à lui au troisième rang en 2018. Mais après quatre saisons professionnelles, Filip Zadina, finalement repêché au sixième rang, n’a toujours pas atteint la marque des 25 points en une saison.

Fiche en 2021-2022 : 32-40-10, 74 points Classement en saison : 6es de la division Atlantique Parcours en séries : exclus des séries Principaux départs Sam Gagner, Marc Staal, Thomas Greiss, Danny DeKeyser Principales arrivées David Perron, Andrew Copp, Ville Husso, Dominik Kubalik, Ben Chiarot, Olli Maatta

Panthers de la Floride

Une rancœur à surmonter

PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS Eetu Luostarinen, des Panthers de la Floride, passe devant le banc de son équipe.

Même si les Panthers ont terminé au premier rang du classement général et éliminé Washington en première ronde, l’élimination en quatre matchs aux mains du Lightning de Tampa Bay a été indigeste pour Bill Zito.

Le DG des Panthers a échangé son meilleur compteur, Jonathan Huberdeau, et l’un de ses bons défenseurs, MacKenzie Weegar, pour obtenir l’attaquant de puissance Matthew Tkachuk, des Flames.

Il obtenait un joueur un peu plus robuste, mais aussi rajeunissait son équipe en obtenant un attaquant de 24 ans contre deux potentiels joueurs autonomes sans compensation près de la trentaine.

L’entraîneur Andrew Brunette, appelé à remplacer Joel Quenneville, pris dans le scandale des Blackhawks, n’a pas survécu non plus. Zito a jeté son dévolu sur l’ancien entraîneur des Jets de Winnipeg et des Hurricanes de la Caroline Paul Maurice qui, en 22 ans de carrière contre entraîneur-chef, a franchi la première ronde seulement quatre fois.

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Le gardien Spencer Knight

Le départ de Weegar, et de Ben Chiarot, acquis en fin de saison, laisse un trou en défense. Aaron Ekblad a intérêt à rester en santé. Maurice sera sans doute forcé de promouvoir Radko Gudas ou Brandon Montour au sein du top 4. Une troisième paire composée de Marc Staal et Lucas Carlsson n’a rien de rassurant.

Devant le filet, on vient de faire signer une prolongation de contrat de trois ans au jeune Spencer Knight à un salaire annuel de 4,5 millions. À partir de 2023, on payera les deux gardiens 14,5 millions, à moins de pouvoir échanger Sergei Bobrovsky d’ici là.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Aaron Ekblad

Difficile à imaginer, mais le partenaire d’Aaron Ekblad au sein de la première paire, Gustav Forsling, a été réclamé au ballottage en 2021. Ce défenseur de 26 ans vient d’amasser 37 points en seulement 70 matchs. Il a joué en moyenne 21 minutes par match l’an dernier.

La recrue à suivre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Grigori Denisenko

Peu de recrues percent cette formation, si ce n’est Anton Lundell l’an dernier. Le premier choix de 2018, Grigori Denisenko, a très peu joué l’an dernier en raison d’une blessure à un genou, mais il est sans doute l’espoir le plus attendu en Floride.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Sergei Bobrovsky

Sergei Bobrovsky a été bon, supérieur à la saison précédente, mais pas comme un gardien de 10 millions avec sa moyenne de 2,67 et son taux d’arrêts de ,913. On vient d’offrir une jolie prolongation de contrat à Spencer Knight, Bobrovsky aura de la compétition !

Fiche en 2021-2022 : 58-18-6, 122 points Classement en saison : 1ers de la division Atlantique Parcours en séries : deuxième ronde Principaux départs Jonathan Huberdeau, MacKenzie Weegar, Mason Marchment, Claude Giroux, Ben Chiarot, Robert Hagg, Markus Nutivaara Principales arrivées Matthew Tkachuk, Colin White, Chris Tierney, Nick Cousins, Marc Staal, Michael Del Zotto

Canadien de Montréal

Longue remontée

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Cole Caufield durant un match préparatoire du Canadien

Après avoir terminé au dernier rang du classement général l’an dernier, le Canadien n’annonce pas de retour en séries éliminatoires le printemps prochain.

La nouvelle administration prône la patience et prend ses décisions en fonction d’une reconstruction. Le noyau fort du club a rajeuni, la nomination de Nick Suzuki est d’ailleurs symbolique à cet égard, mais il y a des limites à intégrer les jeunes. Il reste encore plusieurs joueurs improductifs sous contrat, et ils sont difficiles à échanger.

Il faut modérer ses attentes, espérer voir les jeunes se développer, à Montréal, à Laval ou dans les rangs juniors, et éviter les dégelées.

Il y a un surplus d’attaquants, mais c’est mince en défense avec David Savard, Mike Matheson et Joel Edmundson pour seuls joueurs d’expérience. Carey Price n’y est plus pour corriger les erreurs, Jake Allen devra éviter l’infirmerie et Samuel Montembeault ne pourra résister à des bombardements comme ceux de l’an dernier.

Ce club redeviendra compétitif dans deux, trois ans, si tout va bien.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Christian Dvorak

Comme plusieurs joueurs, Christian Dvorak a connu un regain de vie sous Martin St-Louis. Il a amassé 17 points à ses 19 derniers matchs et stabilisé l’équipe par son expérience. Il solidifie un troisième trio et peut affronter les meilleures formations adverses.

La recrue à suivre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Kaiden Guhle

Kaiden Guhle semble prêt, à 20 ans, pour assumer un rôle important au sein du top 4 du Canadien, probablement à la gauche de David Savard. On s’est probablement permis d’échanger Alexander Romanov en sachant qu’il serait prêt à remplacer celui-ci cette saison.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Brendan Gallagher

Brendan Gallagher a marqué seulement 7 buts en 56 matchs l’an dernier, de loin la pire production de sa carrière. Il paraissait lent la saison dernière. Était-il blessé ou victime de l’usure du temps ?

Fiche en 2021-2022 : 22-49-11, 55 points Classement en saison : 8e de la division Atlantique Parcours en séries : exclu des séries Principaux départs Alexander Romanov, Jeff Petry, Shea Weber, Ryan Poehling Principales arrivées Kirby Dach, Evgenii Dadonov, Mike Matheson, Sean Monahan

Sénateurs d’Ottawa

La patience a ses limites

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mark Kastelic, des Sénateurs d’Ottawa, prend possession de la rondelle.

Comme Steve Yzerman à Detroit, le DG des Sénateurs, Pierre Dorion, estime que la reconstruction a assez duré. Il a sacrifié ses 7e et 39e choix au total l’été dernier, en plus d’un choix de troisième tour en 2024, pour acquérir Alex DeBrincat, 24 ans, 41 buts l’an dernier à Chicago. Il a aussi embauché un vétéran de la région sur le marché des joueurs autonomes, l’ancien capitaine des Flyers Claude Giroux.

Ces deux acquisitions renforceront un deuxième trio mené par le jeune Tim Stützle, 58 points l’an dernier à sa deuxième saison dans la LNH. Ottawa reste bien servi par un premier trio composé de Brady Tkachuk, Josh Norris et Drake Batherson.

L’arrivée de la recrue Jake Sanderson, cinquième choix au total en 2020, 26 points en 23 matchs l’an dernier dans la NCAA, sera bienvenue. Il pourrait former une deuxième paire avec Travis Hamonic, un vétéran de 32 ans qui cherche à relancer sa carrière, derrière Thomas Chabot et Artem Zub. Il pourrait y avoir un jeu de chaises musicales au sein de la troisième paire.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Brady Tkachuk, le gardien Anton Forsberg et Claude Giroux

Il y a de l’incertitude aussi devant le filet. Cam Talbot vient remplacer Matt Murray, et on compte sur Anton Forsberg, 29 ans, réclamé au ballottage des Jets de Winnipeg en 2021, pour répéter sa saison intéressante de l’an dernier.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Artem Zub

Jamais repêché, arrivé en Amérique sur le tard, à 25 ans, en 2020, Artem Zub est devenu le partenaire régulier de Thomas Chabot au sein de la première paire. Il a amassé 22 points l’an dernier et joué en moyenne 21 minutes par match.

La recrue à suivre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Jake Sanderson

Jake Sanderson a tout pour réussir. Il est mobile, fluide, responsable défensivement, doué offensivement. Mais il vient d’avoir 20 ans. Pourra-t-il avoir un impact immédiat ? La balle est dans son camp.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Erik Brannstrom

Erik Brannstrom a coûté cher. On voyait en lui un potentiel quart-arrière et on a sacrifié Mark Stone pour l’obtenir. Il est parvenu à disputer une cinquantaine de matchs l’an dernier, mais n’a pas encore rempli les promesses placées en lui.

Fiche en 2021-2022 : 33-42-7, 73 points Classement en saison : 7es de la division Atlantique Parcours en séries : exclus des séries Principaux départs Matt Murray, Connor Brown, Chris Tierney, Colin White, Victor Mete, Michael Del Zotto, Tyler Ennis Principales arrivées Alex DeBrincat, Claude Giroux, Cam Talbot, Tyler Motte, Jacob Larsson

Lightning de Tampa Bay

Lourdes pertes

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Gemel Smith, du Lightning de Tampa Bay, s’élance avec la rondelle.

Remporter des championnats comporte aussi des inconvénients. Les joueurs sont auréolés de gloire et commandent de plus gros salaires, et il faut larguer des hommes pour se conformer au plafond.

Après avoir perdu un troisième trio dans son entier la saison précédente (Yanni Gourde, perdu lors de l’élargissement des cadres, Barclay Goodrow et Blake Coleman), le Lightning doit désormais faire son deuil de l’ailier gauche de premier trio Ondrej Palat et de son défenseur numéro deux Ryan McDonagh.

Se régénérer constitue un défi pour les clubs de tête, qui cèdent généralement leurs choix de premier ou deuxième tour ou des espoirs pour du renfort à court terme.

Pour la première fois depuis longtemps, il y a très peu de profondeur à Tampa. Si on réunit Steven Stamkos à Brayden Point et Nikita Kucherov, Nick Paul sera votre centre de deuxième trio, entre Alex Killorn et Brandon Hagel, en raison de l’absence d’Anthony Cirelli, opéré à l’épaule.

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Mikhail Sergachev, du Lightning, est pourchassé par Teuvo Teravainen des Hurricanes.

Les départs de McDonagh et Jan Rutta forceront l’entraîneur Jon Cooper à promouvoir Cal Foote et Eric Cernak au sein du top 4. Ian Cole et Philippe Myers pourraient former la troisième paire.

Heureusement, Tampa compte toujours sur le meilleur gardien de but au monde, Andrei Vasilevskiy, mais une ou deux blessures à des joueurs importants pourraient affecter cette équipe.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Alex Killorn

Alex Killorn joue dans l’ombre des vedettes, mais il vient de réussir une autre saison de 25 buts ou plus. Ses 59 points représentent un sommet en carrière. Il apporte aussi beaucoup d’énergie à Tampa.

La recrue à suivre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Isaac Howard

Le Lightning repêchait au premier tour pour la première fois en trois ans l’été dernier. Isaac Howard, choisi au 31e rang, constitue leur recrue la plus prometteuse, mais il faudra l’attendre quelques années. Il jouera pour l’Université Minnesota-Duluth cet hiver.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Brandon Hagel

Brandon Hagel a été acquis avec deux choix de quatrième tour contre des choix de premier et troisième tours, après avoir réussi 21 buts en 55 matchs à Chicago. Il en a compté seulement 6 en 45 matchs, y compris les séries, depuis son arrivée à Tampa.

Fiche en 2021-2022 : 51-23-8, 110 points Classement en saison : 3e de la division Atlantique Parcours en séries : finale de la Coupe Stanley Principaux départs Ondrej Palat, Ryan McDonagh, Jan Rutta, Riley Nash Principales arrivées Ian Cole, Vladislav Namestnikov, Hayden Fleury, Philippe Myers

Maple Leafs de Toronto

Fragile espoir

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS William Nylander (au centre), des Maple Leafs de Toronto, célèbre son but.

Toujours coincé par le plafond salarial, Toronto ne s’est pas amélioré pendant l’été. En plus, le deuxième centre John Tavares s’est blessé pendant le camp d’entraînement et ratera les premières semaines de la saison.

À son retour, aura-t-on trouvé son ailier gauche idéal, avec William Nylander à sa droite ? Le premier trio constitué d’Auston Matthews, Mitch Marner et Michael Bunting, lui, est cimenté depuis l’an dernier.

Il n’y a pas beaucoup de profondeur en défense. Victor Mete et Jordie Benn se battront pour le poste de sixième défenseur en l’absence de Timothy Liljegren, blessé. La mise sous contrat récente du jeune Rasmus Sandin ne fera pas de tort.

La situation devant le filet suscite beaucoup d’interrogations, avec un nouveau duo formé de Matt Murray et Ilya Samsonov. Les Sénateurs d’Ottawa étaient bien heureux de se débarrasser de Murray et de son salaire annuel de 6,25 millions pour encore deux ans. Ils n’ont rien obtenu en retour et même accepté de retenir 25 % de son salaire.

Jadis le gardien d’avenir des Capitals de Washington, Ilya Samsonov, 25 ans, n’a même pas reçu d’offre qualificative de son équipe après deux saisons décevantes. Il a dû se contenter d’un contrat de seulement un an pour 1,8 million.

Si les gardiens tiennent le coup, les Maple Leafs ne seront pas pires que l’an dernier. Ils ont tout de même amassé 115 points en saison, pour le troisième rang dans l’Association de l’Est, et le quatrième rang au classement général. Mais une autre défaite en première ronde pourrait sonner le glas de Dubas et peut-être même faire éclater le noyau du club.

Le joueur sous-estimé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Alexander Kerfoot

Mine de rien, Alexander Kerfoot, obtenu dans l’échange pour Nazem Kadri il y a quelques saisons, vient de connaître sa meilleure année en carrière avec 51 points. Il sera peut-être l’élu à la gauche de Tavares.

La recrue à suivre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH Nick Robertson

Nick Robertson, 21 ans, est sans doute le plus proche de la LNH, après une saison de 28 points en autant de rencontres avec les Marlies.

Qui devra en donner plus

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LNH John Tavares

John Tavares n’a pas connu de saison d’un point par match depuis sa première année à Toronto, en 2018-2019. C’est trop peu pour un joueur payé 11 millions par saison.