Le défenseur du Lightning de Tampa Bay Ian Cole a été accusé vendredi sur Twitter d’avoir agressé sexuellement une adolescente. L’équipe a annoncé sa suspension « en attendant les résultats d’une enquête ».

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« Le Lightning de Tampa Bay est au courant des allégations contre le joueur Ian Cole et coopère pleinement à une enquête avec la LNH », a fait savoir le porte-parole Brian Breseman dans une déclaration dimanche soir. « Notre organisation prend ces allégations très au sérieux. »

La LNH, par le biais de son commissaire adjoint Bill Daly, avait confirmé plus tôt à différents médias, dont The Athletic et ESPN, qu’elle était « au courant » des allégations sérieuses contre Ian Cole, et qu’elle « allait s’y pencher ».

Dans une longue publication, une jeune femme utilisant le pseudonyme de « Emily Smith » explique que les faits se seraient déroulés sur une période de quatre ans, alors qu’elle était encore à l’école secondaire et mineure. Elle soutient que le joueur était au courant de son âge.

La victime alléguée raconte avoir été forcée d’avoir des rapports sexuels, et avoir été victime de manipulation psychologique avec des visées sexuelles (« grooming »). Elle ajoute qu’il y aurait au moins une autre victime, et que Cole s’en serait vanté auprès de coéquipiers.

Les allégations n’ont pas subi l’épreuve des tribunaux.

Les faits relatés ne sont pas datés, mais ils se seraient déroulés alors que Cole jouait dans la LNH « depuis quelques années ». Il a débuté sa carrière avec les Blues de Saint-Louis lors de la saison 2010-2011.

« Ça m’a pris des années pour trouver le courage d’en parler », écrit Emily Smith. Elle le fait de manière anonyme « parce que, malheureusement, je crois que c’est la seule manière de m’exprimer de manière transparente sans subir de harcèlement ou de représailles ».

La victime alléguée estime que Cole a senti qu’il avait le droit « d’abuser sexuellement et émotionnellement » d’elle et d’autres, car la LNH permet une « culture de la misogynie » propice aux « comportements misogynes et prédateurs ».