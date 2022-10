Difficile d’imaginer pire : être destiné aux bas-fonds du classement général sans pour autant être en reconstruction.

Mathias Brunet La Presse

Ce scénario guette les Flyers de Philadelphie, dont l’un des rares espoirs de succès repose sur… son nouvel entraîneur John Tortorella.

L’infirmerie est déjà pleine avec Sean Couturier, Ryan Ellis et le jeune Bobby Brink, tous blessés à long terme. La vedette des dix dernières années, Claude Giroux, joue désormais pour les Sénateurs d’Ottawa.

En l’absence de Couturier, on demandera à Kevin Hayes d’occuper le poste de centre numéro un. Hayes, 30 ans, le plus haut salarié à l’attaque à 7,1 millions par saison, n’a pas réussi à disputer plus de 69 matchs en une saison depuis trois ans, ni de dépasser la marque des 41 points.

Le meilleur buteur l’an dernier, James Van Riemsdyk, 24 buts, est sur le marché depuis deux ans. On l’offrirait à quiconque sans rien obtenir en retour.

En défense, Tony DeAngelo sera appelé à remplacer Ellis. Philadephie a cédé aux Hurricanes des choix de deuxième (2024), troisième (2023) et quatrième ronde (2022) pour l’obtenir. Malgré ses carences défensives, DeAngelo devrait se retrouver sur la première paire avec Ivan Provorov. Travis Sanheim et Rasmus Ristolainen, acquis des Sabres il y a un an pour des choix de première et deuxième ronde, formeront le deuxième duo.

Devant le filet, Carter Hart, 24 ans, encore médiocre l’an dernier, sera désormais épaulé par Felix Sandstrom, 25 ans, .902 de taux d’efficacité dans la Ligue américaine l’an dernier. Sandstrom pourrait même lui voler son poste. À condition que sa blessure subie samedi ne soit pas trop grave.

Les journalistes de Philadelphie et les fans tentent de ne pas se laisser déprimer par les résultats des matchs préparatoires, sans succès. Les Flyers ont marqué quatre buts en autant de rencontres et présentent un taux d’efficacité de 6,7 % en supériorité numérique…

« Il serait bien que certains jeunes joueurs des Flyers apportent un peu d’espoir, écrit le vétéran chroniqueur Sam Carchidi cette semaine, pour permettre à cette équipe de retrouver éventuellement la route de la respectabilité. Cette route serait moins cahoteuse si l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Connor Bedard, s’y retrouvait à compter du repêchage de 2023. »

Cardichi ose donc rêver d’une reconstruction, ou du moins au premier choix au total en 2023. Le DG Chuck Fletcher, lui, continue à parler de changements cosmétiques, et utilise le mot réinitialisation du bout des lèvres.

Philadelphie visait le sommet, mais a terminé au 29e rang du classement général l’an dernier et au 19e rang l’année précédente. Pour lui permettre d’atteindre ses idées de grandeur, Fletcher a dilapidé de nombreux choix.

Les Flyers se retrouvent donc avec une équipe médiocre tout en ayant repêché 17 joueurs au cours des trois dernières cuvées, dont seulement quatre dans les deux premières rondes.

À titre de comparaison, le Canadien, affiché parmi les équipes en reconstruction, a repêché 28 joueurs, dont dix parmi les deux premières rondes, et ajouté dans des transactions deux joueurs repêchés parmi les trois premières rondes ces trois dernières années : Emil Heineman, Justin Barron et Ty Smilanic.

Pour Claude Giroux, Chuck Fletcher a obtenu des Panthers un choix de première ronde en 2024, le jeune Owen Tippett, qui cherche encore à s’établir dans la LNH à 23 ans, et un choix de troisième ronde en 2023. Philadelphie a aussi cédé un choix de cinquième ronde en 2024.

Pour Ben Chiarot, Kent Hughes a obtenu un choix de première ronde en 2023, un choix de quatrième ronde en 2022 (Cédrick Guidon) et l’espoir Ty Smilanic. Il n’a pas cédé de choix. Smilanic, repêché en troisième ronde en 2020, n’a pas le profil de Tippett, un choix de première ronde en 2017, mais il est plus jeune, à 20 ans. Et de toute façon, Chiarot n’est pas Giroux.

Montréal a deux choix de première ronde en banque pour 2023, ses choix de deuxième et troisième ronde, trois choix en quatrième ronde et deux choix en cinquième ronde. Il a récupéré un choix de deuxième ronde en 2024 de l’Avalanche dans l’échange d’Artturi Lehkonen pour compenser la perte du choix de deuxième tour offert aux Coyotes pour Christian Dvorak par Marc Bergevin.

Les Flyers ont encore leur choix de première ronde en 2023, mais le choix de deuxième appartient aux Sabres. Ils ont deux choix de première ronde en 2024, mais toujours pas de choix de deuxième ronde, à moins d’en obtenir un d’ici là.

L’attaquant Cutter Gauthier, repêché au cinquième rang en 2022, pourrait joindre l’équipe à la fin de la saison, après avoir terminé la sienne à Boston College. Joel Farabee, 22 ans, a connu une baisse de productivité l’an dernier avec 34 points en 63 matchs, quatre de moins que la saison précédente en 55 matchs, mais il demeure un jeune attaquant prometteur.

Le défenseur Cam York devrait percer la formation, mais on regrettera peut-être de l’avoir repêché un rang avant Cole Caufield.

Voyons si les propriétaires accepteront encore longtemps les excuses de Chuck Fletcher, et si Daniel Brière ne deviendra pas l’architecte de la relance des Flyers.

Bon départ dans la NCAA pour Lane Hutson

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Lane Hutson

Les défenseurs de 5 pieds 9 pouces et 155 livres ne sont généralement pas populaires auprès des recruteurs de la LNH. Malgré ses 32 points en seulement 27 matchs au sein du programme de développement américain dans la USHL, Lane Hutson était toujours disponible en fin de deuxième ronde, au 62e rang, pour le Canadien. Hutson a impressionné au camp de développement de l’équipe cet été par sa vitesse et ses habiletés avec la rondelle. Il a même grandi d’un pouce, de 5 pieds 8 à 5 pieds 9 au cours de la dernière année.

À son premier match dans la NCAA, samedi, Hutson a amassé trois aides, dans une victoire de 8-2 de Boston University aux dépens de l’Université Bentley. La route est longue vers la LNH, surtout pour un défenseur de ce gabarit, mais cette entrée en matière demeure digne de mention.

Des défenseurs de petite taille comme Torey Krug, Jared Spurgeon, Samuel Girard et Quinn Hughes ont réussi à tirer leur épingle du jeu ces dernières années même s’ils ne mesurent pas plus de 5 pieds 10 pouces. Hutson a été repêché grâce au choix de deuxième ronde obtenu des Oilers d’Edmonton pour Brett Kulak.