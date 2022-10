Connue sous le nom de Fonds en fiducie pour l’héritage des participants, cette nouvelle réserve financière a été créée avec plus de 7,1 millions de dollars provenant du Fonds national d’équité. Selon des documents obtenus par le Globe and Mail, l’argent y était destiné « à des questions incluant, mais sans s’y limiter, les abus sexuels ».

Plusieurs années après que Hockey Canada ait commencé à utiliser les frais d’inscription des joueurs pour créer une importante réserve financière connue sous le nom de Fonds national d’équité afin de couvrir les réclamations pour agression sexuelle et autres poursuites judiciaires, l’organisation a redirigé une partie importante de cet argent vers un deuxième fonds de plusieurs millions de dollars à des fins similaires.

C’est le Globe and Mail qui en a révélé l’existence lundi matin, à la veille d’une nouvelle audience de Hockey Canada devant le Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes. On y attend les témoignages de l’ancien président du conseil d’administration, Michael Brind’Amour, parti en août dernier avant la fin de son mandat, et de sa successeure par intérim, Andrea Skinner.

Connue sous le nom de Fonds en fiducie pour l’héritage des participants, cette nouvelle réserve a été créée avec plus de 7,1 millions de dollars provenant du Fonds national d’équité. Selon des documents obtenus par le Globe, l’argent y était destiné « à des questions incluant, mais sans s’y limiter, les abus sexuels ».

Rappelons que le Globe avait révélé en juillet que Hockey Canada avait utilisé une autre réserve financière, le Fonds national d’équité, constitué à partir des frais d’inscription des joueurs, pour régler une poursuite de 3,55 millions de dollars déposée par une femme qui allègue avoir été agressée sexuellement par plusieurs membres de l’équipe championne du Mondial junior 2018.

La poursuite a été réglée en quelques semaines, pour une somme non divulguée, sans qu’il n’y ait eu enquête complète par Hockey Canada ni que les joueurs de l’équipe junior de 2018 ne soient forcés d’y collaborer.

L’organisme a aussi reconnu, lors d’audiences fédérales en juillet, que le Fonds avait été utilisé pour régler neuf plaintes pour agression sexuelle totalisant 7,6 millions de dollars depuis 1989, en excluant la plainte réglée cette année.

Le Fonds en fiducie pour l’héritage des participants a été créé en 1999, révèlent des documents déposés à la Cour du Banc du Roi de l’Alberta. Le fonds a été créé pour traiter les réclamations contre les divisions membres de Hockey Canada découlant d’incidents survenus entre 1986 et 1995, avant que Hockey Canada ne commence à souscrire une assurance pour les réclamations pour agression sexuelle et autres responsabilités.

La fiducie devait être dissoute le 15 mai 2020, mais à la fin de 2018 et au début de 2019, Hockey Canada et ses membres se sont adressés aux tribunaux pour modifier les conditions de la fiducie — s’assurant qu’elle serait maintenue en place jusqu’en 2039.

« Les fiduciaires croient que davantage de réclamations seront présentées après la date de division telle que définie actuellement, et c’est la principale raison de prolonger la durée de la fiducie », a déclaré le directeur financier de Hockey Canada, Brian Cairo, dans un affidavit déposé en janvier 2019 devant le tribunal de l’Alberta.

Appelé à réagir par le Globe, le porte-parole de Hockey Canada, Jeremy Knight, a répondu que l’affidavit n’indiquait rien de précis.

« La déclaration de M. Cairo n’était pas fondée sur la connaissance d’une réclamation ou d’un incident spécifique, ou de toute réclamation ou incident spécifique anticipé. »

« Il est important de garder à l’esprit que depuis 1999, date à laquelle la fiducie a été créée, la compréhension des Canadiens de la nature et de l’étendue des réclamations pour abus sexuels s’est considérablement améliorée. Nous savons maintenant que ces réclamations surviennent souvent plusieurs décennies après l’incident présumé, ce qui explique pourquoi il était raisonnable de demander de prolonger la fiducie au-delà de 2020. »

Il a ajouté que la fiducie ne figure pas au bilan de Hockey Canada parce qu’elle n’est pas considérée comme un actif. Selon M. Knight, la fiducie n’a pas été utilisée, mais elle demeure disponible pour les fins prévues.