(Rouyn-Noranda) Justin Gill a enregistré un premier tour du chapeau dans la LHJMQ et le Phoenix de Sherbrooke a vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda 4-1, vendredi soir.

La Presse Canadienne

Gill a réussi un tour du chapeau naturel en troisième période, aidant le Phoenix à se distancer pour rester invaincu cette saison. Gill avait auparavant connu quatre matchs de deux buts dans le circuit Courteau.

La formation de Sherbrooke a pu s’accrocher à son avance d’un but grâce au brio de Jakob Robillard. Le gardien de 20 ans a perdu son blanchissage alors qu’il ne restait que 13 secondes à écouler à la rencontre.

Israël Mianscum a aussi fait mouche pour le Phoenix. À son premier match depuis qu’il a été retranché par le Canadien de Montréal, Joshua Roy a amassé deux aides, tout comme l’espoir au prochain repêchage Ethan Gauthier.

Robillard a repoussé 26 des 27 rondelles dirigées vers lui et Louis-Philippe Fontaine a joué de chance pour le déjouer, alors que la rondelle a touché le patin d’un joueur du Phœnix avant de surprendre le gardien.

Thomas Couture a fait du bon travail devant la cage des Huskies, stoppant 26 lancers. Son attaque n’a cependant pas été en mesure de l’appuyer.

Le Phœnix a ouvert le pointage en fin de première période. À la ligne bleue adverse, Tristan Giroux a pivoté sur lui-même et il a remis le disque à Milo Roelens. Ce dernier a effectué une belle passe transversale à Mianscum, qui a enfilé l’aiguille.

Robillard s’est signalé au deuxième engagement en réalisant quelques beaux arrêts, dont un en échappée aux dépens de Mathis Perron. Son travail a mis la table pour Gill, au dernier tiers.

Gill a touché la cible une première fois après avoir accepté une passe de Roy, lors d’un avantage numérique. Un peu plus de six minutes plus tard, alors que le Phoenix jouait à nouveau avec un homme en plus, Gill a sauté sur un retour de lancer pour déjouer Couture. Il a complété son tour du chapeau dans un filet désert.

Cataractes 3 - Foreurs 4

David Doucet a dénoué l’impasse à mi-chemin en troisième période et les Foreurs de Val-d’Or ont battu les Cataractes de Shawinigan 4-3.

Voltigeurs 3 - Tigres 1

Oscar Plandowski, Tyler Peddle et Nino Tomov ont tous les trois marqué leur premier but de la campagne et les Voltigeurs de Drummondville ont défait les Tigres de Victoriaville 3-1.