(Toronto) Le défenseur Rasmus Sandin a signé une prolongation de contrat de deux saisons avec les Maple Leafs de Toronto.

La Presse Canadienne

L’équipe de la Ligue nationale de hockey en a fait l’annonce jeudi.

L’entente permettra au Suédois de 22 ans de toucher un salaire moyen de 1,4 M$ US par saison.

L’an dernier, Sandin a récolté 16 points en 51 parties avec les Maple Leafs. En carrière, il totalise six buts et 22 aides en 88 rencontres en saison régulière avec la formation torontoise. Il a également inscrit un but en cinq matchs éliminatoires.

Choix de première ronde, 29e au total, des Maple Leafs en 2018, Sandin a remporté une médaille de bronze au Championnat du monde de hockey junior de 2020.