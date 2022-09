Il y aura des départs de Brossard très prochainement, et pas seulement du côté des autobus.

Richard Labbé La Presse

Martin St-Louis a confirmé jeudi matin à Brossard que le Canadien se prépare à effectuer d’autres coupes à son camp d’entraînement. Si on calcule bien, le Canadien a maintenant 70 joueurs à son camp, ce qui est évidemment beaucoup trop.

« Il y a des coupures qui s’en viennent, c’est sûr, a admis l’entraîneur du Canadien. On est autour de 70 en ce moment, c’est beaucoup et il faut couper ça un peu. »

Le troisième match préparatoire du Canadien aura lieu jeudi soir au Centre Bell contre les Jets de Winnipeg, et pour certains joueurs, ce sera un peu la dernière occasion de tenter de faire bonne impression.

« C’est une dernière chance de prouver ce qu’on peut faire, a reconnu l’attaquant Joshua Roy, qui s’attend à devoir retourner sous peu à son club junior. C’est sûr qu’il va y avoir un peu plus de pression à cause de ça. Je peux juste rester ici le plus longtemps possible et il va arriver ce qui va arriver. »

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Joshua Roy

Le match de jeudi soir marquera aussi l’entrée en scène du vétéran Evgenii Dadonov, qui va patiner à bord du premier trio en compagnie de Christian Dvorak et Brendan Gallagher.

Martin St-Louis a déjà des attentes du sujet du joueur russe.

« C’est un Dennis Rodman, ce gars-là !, a-t-il lancé, en référence à l’ancien joueur des Bulls de Chicago, bien connu pour sa capacité à capter tous les rebonds. Je pense que lui, avec Dvorak et Gallagher, ce sont trois joueurs différents mais qui se complètent bien. J’ai hâte de les voir ensemble dans un match de saison, c’est un trio qui m’intrigue. »