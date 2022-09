Il ne restait plus qu’un seul joueur à mettre sous contrat pour le Canadien avant le début de la saison, et ce dossier est maintenant réglé.

Richard Labbé La Presse

Cayden Primeau, le dernier à devoir patienter au sujet d’une nouvelle entente, a finalement pu apposer sa signature au bas d’un contrat tout neuf de trois ans, qui lui rapportera en moyenne 890 000 $ par saison, soit 770 000 $ en 2022-2023, 800 000 $ en 2023-2024 et 1 100 000 $ en 2024-2025.

Détail à ne pas négliger pour le gardien de 23 ans : il s’agit d’une entente à un seul volet, ce qui vient lui assurer son plein salaire, tant dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Le Canadien se retrouve donc avec trois gardiens dont les contrats sont à un seul volet.

« C’était important pour moi d’obtenir ce contrat à un volet, a expliqué le jeune homme jeudi après-midi en conférence vidéo. Au départ, je voulais un contrat de deux ans, mais avec trois ans, ça démontre tout l’engagement des deux parties dans ce dossier. »

Primeau avait été rayonnant lors du parcours éliminatoire du Rocket de Laval au printemps dernier, mais ses performances erratiques dans la LNH laissent encore planer un doute quant à sa capacité de devenir, un jour, un gardien régulier dans cette ligue.

Les chiffres récents de Primeau dans le maillot montréalais – fiche de 1-7-1 en 12 matchs avec le Canadien la saison dernière, moyenne de 4,62, taux d’efficacité de ,868 – ne sont pas de nature à provoquer des élans d’optimisme à son endroit. Sans compter que les membres de la présente direction ne sont pas ceux qui l’ont repêché en 2017.

Mais le principal intéressé ne voit pas les choses du même œil.

« Quand on commence à garder les buts dès un jeune âge, ce dont on rêve, c’est devenir le gardien numéro un quelque part, a-t-il répondu. Alors je ne suis pas différent, et moi aussi, je veux atteindre le plus haut sommet. J’ai trois ans pour y arriver. »

Dans l’immédiat, et à moins de blessures chez les gardiens du Canadien, l’avenir de Primeau semble passer par la Place Bell à Laval, puisque le Canadien mise déjà sur Jake Allen et Samuel Montembeault.

Primeau a admis que c’était une question de confiance, pour aller avec des objectifs peut-être un peu trop élevés, qui ont plombé ses performances sur les patinoires de la LNH. Mais il croit pouvoir faire le saut un jour.

« Parce que j’ai toujours été capable de passer à l’autre étape, a-t-il ajouté. Chaque fois qu’on passe à un autre calibre de jeu, il y a une période d’ajustement. J’ai mis du temps à m’habituer au jeu de la Ligue américaine, mais j’ai su m’adapter et [j’ai bon espoir] de pouvoir le faire dans la LNH aussi. Je crois avoir bien joué avec le Canadien, mais parfois, j’ai manqué de constance… La position de gardien, c’est quelque chose de psychologique avant tout, et j’ai vraiment travaillé là-dessus. »

Un message de Price

En ce qui concerne Carey Price, et pour citer le directeur général Kent Hughes mercredi, il n’y a rien de neuf, sinon une carrière qui semble à tout le moins tirer à sa fin.

Le gardien vedette a d’ailleurs profité de son jeudi pour publier sur son compte Instagram la photo d’un chapeau de cowboy, accompagnée des mots suivants : « Je veux seulement remercier tous ceux qui m’ont appuyé lors des dernières semaines, des derniers mois et des dernières années. Ce fut une période très émotive pour moi. Merci. GO HABS GO ! »

Est-ce que cela ressemble à un au revoir ? On vous laisse juger…