(Herning, Danemark) Le Canada a dû trouver une nouvelle façon de remporter un titre mondial de hockey féminin après son triomphe olympique plus tôt cette année et sa médaille d’or au Championnat du monde il y a un an.

La Presse Canadienne

L’unifolié a ainsi remporté son troisième grand titre international en l’espace d’un an après avoir battu les États-Unis 3-2 pour l’or olympique, en février à Pékin, et 3-2 en prolongation lors de la finale du Mondial 2021, il y a un peu plus d’un an.

« Ç’a n’a pas été très lisse. C’était très différent de notre victoire olympique et de notre dernière victoire au Championnat du monde, mais c’est rassurant de savoir que, quand les choses ne sont pas aussi faciles, nous pouvons trouver d’autres moyens de gagner, a déclaré l’attaquante Brianne Jenner. Nous nous sommes battues et nous avons fait le travail. »

Jenner a marqué deux buts, à une minute d’intervalle, en deuxième période dimanche. Auteure de neuf buts à Pékin, l’Ontarienne de 31 ans avait inscrit son premier but du championnat en demi-finale.

Les Américaines ont conclu la période médiane en supériorité numérique. Abby Roque en a profité pour réduire l’écart avec 20,8 secondes au cadran. Elle marquait en avantage numérique pour la quatrième fois durant le tournoi.

La gardienne Ann-Renée Desbiens a été l’œil calme de la tempête en troisième période, alors que les États-Unis tentaient furieusement d’égaliser le score.

En troisième période, les Américaines ont dominé 12-6 au chapitre des tirs, mais les Canadiennes ont bloqué les tirs avec abandon au cours des deux dernières minutes lorsque les États-Unis ont retiré Nicole Hensley des buts pour une attaquante supplémentaire.

Desbiens a réalisé 20 arrêts pour la victoire, tandis que Hensley a arrêté 17 tirs.

PHOTO BO AMSTRUP, ASSOCIATED PRESS La Canadienne Jessie Eldridge et la gardienne des États-Unis Nicole Hensley

« La meilleure équipe au monde »

« Je pense qu’au début de ce tournoi, nous étions convaincues d’être la meilleure équipe au monde », a dit l’attaquante Sarah Nurse.

« Nous voulions vraiment le montrer. Remporter trois médailles d’or en un an est quelque chose de très spécial et je ne sais pas si nous pourrons le refaire un jour », a-t-elle ajouté.

Nous avons trouvé une nouvelle façon de gagner un championnat. Nous n’étions pas aussi productives qu’aux Jeux olympiques, mais [dimanche] nous avons fait le travail en avantage numérique, nous avons bloqué des tirs et nous avons écoulé des punitions. Ann-Renée a aussi réussi quelques arrêts clés. Marie-Philip Poulin, capitaine de l'équipe canadienne

En ronde préliminaire, le Canada s’était incliné 5-2 face à une équipe américaine qui semblait prête à reconquérir la suprématie du hockey féminin.

L’exécution du Canada lors de sa victoire de 8-1 contre la Suisse en demi-finale indiquait toutefois que les championnes en titre étaient en train de trouver leur forme.

Mais les États-Unis sont arrivés invaincus en finale avec un différentiel de buts de plus 47, contre plus 22 pour le Canada.

Le Canada et les États-Unis se sont rencontrés en finale de tous les championnats sauf un depuis le tournoi inaugural à Ottawa en 1990.

Les Américaines ont remporté cinq titres d’affilée, ainsi que l’or olympique en 2018, avant que les Canadiennes ne tirent la corde au cours de la dernière année dans le bras de fer qu’est leur rivalité,

« Nous devons trouver un moyen d’inverser le scénario », a déclaré la capitaine américaine Kendall Coyne Schofield dimanche.

Le championnat de 2021 avait été reporté en raison de la pandémie. L’organisation par la Fédération internationale de hockey sur glace d’un championnat féminin de haut niveau la même année que les Jeux olympiques a comprimé pour la première fois trois tournois majeurs en un peu plus de 12 mois.

Le championnat mondial aura lieu au Canada l’an prochain et aux États-Unis en 2024.