« Ça va super bien dans ma vie. Je suis dans une très bonne place. Je vois les choses un peu différemment que je les voyais avant. »

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Ces mots sont ceux de Jonathan Drouin. L’attaquant du Tricolore a rencontré les médias, mardi matin, à l’occasion de la cinquième édition de son tournoi de golf au club Le Mirage, à Terrebonne. Il répondait alors à une question au sujet de l’incertitude qui pointe à l’horizon, alors qu’il entamera dans les prochaines semaines la dernière année de son contrat.

« Chaque jour, me lever et voir mon petit gars, ça me met un sourire dans le visage, a-t-il ajouté. Ça part ma journée du bon côté. »

Le Québécois, opéré au poignet en avril, se sent d’attaque pour ce qui s’en vient. S’il ne signe pas de nouveau contrat pendant la saison, il sera joueur autonome sans compensation dans dix mois.

« C’est la réalité des choses. C’est une chose que je ne contrôle pas. Je peux juste contrôler d’avoir une bonne saison pour moi et pour l’équipe aussi. Il y a de bonnes chances que ce soit, peut-être, ma dernière saison [à Montréal]. »

Ses deux défis principaux demeureront donc de « rester en santé et d’être constant », lui qui a raté plusieurs matchs en raison de blessures au cours des trois dernières saisons.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jonathan Drouin ne l'a pas toujours eu facile au sein du marché montréalais. Même s'il a « regardé le CH toute sa vie », il n'était pas nécessairement « prêt à ça ». « Il faut que tu le vives pendant quelques années », a-t-il ajouté.

J’ai eu un bon début de saison l’année dernière. Mes deux poignets sont opérés donc je ne devrais pas avoir de problème avec mes poignets cette année. Jonathan Drouin

Aujourd’hui, alors qu’il se prépare à disputer sa sixième saison dans la métropole, le numéro 92 est plus « confortable » avec tout ce qui se passe, à l’aréna comme au quotidien. Il ne verrait donc « aucun problème » à poursuivre sa carrière dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, a-t-il laissé savoir.

« J’adore jouer à Montréal, surtout avec la nouvelle direction, le nouvel entraîneur, les jeunes joueurs… Je pense que ça s’en va dans la bonne direction. On a eu un excellent repêchage. »

Drouin a d’ailleurs passé beaucoup de temps avec les jeunes espoirs de l’organisation Juraj Slafkovsky, Filip Mesar, Arber Xhekaj, Kaiden Guhle, Xavier Simoneau et William Trudeau au cours des dernières semaines. « Ils aiment le hockey, sont prêts et ils veulent pratiquer. C’est le fun de voir ça. »

Martin Lafleur en relève

Il y avait comme un vide, mardi matin, au club de golf Le Mirage, alors que Guy Lafleur n’y était pas pour la première fois en trois ans. Le démon blond, mort en avril, était ambassadeur de la Fondation du CHUM, de 2020 à 2022.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jonathan Drouin entouré de Martin Lafleur, fils de Guy Lafleur et nouvel ambassadeur de la Fondation du CHUM, et de Pascale Bouchard, PDG de la Fondation du CHUM

« Je suis prêt à lui dédier la cinquième édition de mon tournoi, a laissé entendre Jonathan Drouin. Ç’a été un homme vraiment excellent pour moi. Tout un mentor. »

Il me disait que je faisais des bonnes choses pour le CHUM pour les enfants, pour l’hôpital. Ça me faisait chaud au cœur. Jonathan Drouin

Le Fonds Guy Lafleur restera actif, alors que le fils du célèbre numéro 10, Martin Lafleur, est désormais ambassadeur de la Fondation, en relève à son père.

« C’est tout un honneur pour moi de continuer ce que mon père a entrepris, a-t-il mentionné. Il a vécu la maladie et s’est battu du début à la fin. Il tenait cette cause-là profond dans son cœur. Je représente aussi ma famille en étant ici pour continuer son œuvre au niveau de la recherche sur le cancer. »

Quatre mois ont passé depuis le décès de son père, mais Martin Lafleur trouve encore le quotidien « difficile ».

« C’est un énorme vide dans nos vies, mais quand on s’implique dans des évènements comme celui-là, ça nous permet de le garder proche de nous. On continue quelque chose qu’il a commencé. Sans lui, le Fonds Guy Lafleur ne serait pas là et il n’aurait pas amassé au-dessus de 1,6 million. »

Les quatre premières éditions du Tournoi de golf Jonathan Drouin, évènement philanthropique emblématique pour la Fondation du CHUM, ont permis d’amasser 2 millions de dollars.