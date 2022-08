Maxence Bouchard, 14 ans, le fils de Christian, en compagnie de Nathan MacKinnon et Sidney Crosby

Journée « inoubliable » avec Nathan et Sidney

Au printemps 2005, Sidney Crosby s’est rendu dans un Tim Hortons pour acheter des beignes et du café à des partisans de l’Océanic qui faisaient la file jusqu’à l’extérieur du Colisée de Rimouski pour acheter des billets. Un peu plus de dix-sept ans plus tard, ces mêmes partisans vont lui rendre la pareille dans une publicité télé du géant de la restauration à être diffusée dans les prochains mois.

Le Soleil

La visite du numéro 87, adjoint de Nathan MacKinnon de l’Avalanche du Colorado, a fait grand bruit dans le Bas-Saint-Laurent plus tôt cette semaine, un tournage télé minuté au quart de tour qui aura finalement duré près de six heures.