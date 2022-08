Kent Johnson a joué les héros samedi en marquant le but gagnant en prolongation pour donner l’or au Canada en finale du Championnat mondial junior

Il y a toujours un danger à connaître un tournoi trop facile.

Mathias Brunet La Presse

Avant d’atteindre la finale du Championnat mondial junior, le Canada a remporté tous ses matchs, et plutôt aisément, par la marque de trois buts ou plus.

Les Canadiens menaient 2-0 en finale contre la Finlande pour entamer la troisième période. Mais les Finlandais, bafoués 6-3 par le Canada en ronde préliminaire, est parvenu à créer l’égalité sur un but de Joakim Kemell, un choix de première ronde des Predators de Nashville en 2022.

Comment les Canadiens allaient-ils réagir à leur première situation d’adversité dans la compétition ?

Il a finalement fallu une prolongation à trois contre trois pour permettre au Canada de remporter l’or, sur un but dramatique de Kent Johnson, cinquième choix au total des Blue Jackets de Columbus, dans une victoire de 3-2.

Martin Madden Fils, l’un, sinon le meilleur directeur du recrutement de la LNH, n’a sans doute pas détesté le Championnat mondial junior.

Avec deux aides, Mason McTavish, troisième choix au total par les Ducks d’Anaheim, a porté son total de points à 17, à un seul point du record de tous les temps pour un joueur du Canada.

Mais son jeu le plus important n’est pas inscrit à la feuille de pointage. McTavish a sauvé la défaite en prolongation en frappant au vol une rondelle qui allait pénétrer dans son filet en prolongation. Quelques instants plus tard, Johnson marquait le but gagnant.

Le choix de McTavish au troisième rang a constitué une certaine surprise il y a un an. Le repêchage de 2021 était complexe pour les recruteurs en raison de la pandémie.

La plupart des circuits mineurs ont vu leur calendrier écourté, et la saison de la Ligue junior de l’Ontario, à laquelle appartenait McTavish, a été annulée. Le jeune homme a disputé 13 matchs en Suisse cet hiver-là pour ne pas rester inactif. Il fallait du flair pour le choisir aussi tôt dans les circonstances.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE Le Canadien Mason McTavish tentant un but contre le gardien finlandais Juha Jatkola

Du premier au dernier match de ce Championnat mondial junior, McTavish, qui a entamé la saison dernière à Anaheim, avant d’être renvoyé dans les rangs juniors, était trop fort pour la compétition. On aurait dit un homme parmi des enfants.

En deuxième ronde cette année-là, les Ducks ont repêché un défenseur de petite taille, Olen Zellweger, 5 pieds 9 pouces et 175 livres. Le jeune homme a obtenu une aide sur le but de William Dufour en deuxième période, son onzième point en sept matchs, un sommet chez les défenseurs à ce championnat. C’est un record pour un défenseur canadien de 18 ans.

On ne sait pas encore quelle carrière pourra connaître l’espoir du Canadien, Joshua Roy. Certains spécialistes affirment qu’il devra améliorer encore davantage sa vitesse s’il veut avoir un impact dans la LNH. Mais pour un choix de cinquième ronde en 2021, il a connu toute une année.

Roy, 119 points avec le Phœnix de Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior majeure l’an dernier, a marqué le premier but du match samedi, en redirigeant une passe de McTavish devant le filet. Il s’agissait pour lui d’un huitième point dans ce tournoi. Il a joué 23 minutes à nouveau samedi, comme lors de la demi-finale.

Sans surprise, Mason McTavish a été nommé le joueur par excellence du tournoi pour le Canada. Il sera accueilli par la grande porte dans quelques semaines à Anaheim.