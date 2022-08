(Newark) Sergei Brylin a été nommé adjoint à l’entraîneur-chef Lindy Ruff, complétant ainsi le personnel d’entraîneurs des Devils du New Jersey.

La Presse Canadienne

Brylin rejoint également l’entraîneur associé Andrew Brunette, les entraîneurs adjoints Ryan McGill et Chris Taylor et l’entraîneur des gardiens Dave Rogalski au sein du personnel de l’équipe.

Au cours des neuf dernières saisons, Brylin, âgé de 48 ans, a été entraîneur adjoint ou associé au sein des différentes moutures du club-école des Devils dans la Ligue américaine de hockey.

Brylin a précédemment disputé 13 campagnes dans la LNH, toutes avec les Devils. Il a inscrit 129 buts et 179 aides en 765 rencontres régulières. Il a ajouté 15 buts et 19 aides en 109 parties de séries éliminatoires et a remporté la coupe Stanley en 1995, 2000 et 2003.

Seulement Martin Brodeur, Ken Daneyko, Scott Niedermayer et Scott Stevens ont également participé aux trois conquêtes des Devils.