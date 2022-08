Emil Andrae (4) festoie avec ses équipiers son but marqué en deuxième période.

(Edmonton) La Suède a rejoint les États-Unis au sommet du classement du groupe B au Championnat mondial de hockey junior, vendredi, grâce à un gain sans équivoque de 6-0 contre l’Autriche.

La Presse Canadienne

Emil Andrea (2-1) et Oskar Olausson (0-3) ont été les leaders offensifs de la Suède (2-0-0-0), qui a dominé l’Autriche (0-0-2-0) 41-14 au chapitre des tirs aux buts.

Fabian Lysell et Isak Rosen ont également fait leur part avec des performances d’un but et une passe chacun.

Theodor Niederbach et Simon Edvinsson ont complété.

Calle Clang a été crédité du blanchissage.

Les États-Unis (2-0-0-0) et la Suède s’affronteront dimanche dans un duel qui pourrait bien déterminer le détenteur du premier rang dans le groupe B à l’issue du volet préliminaire.

Entre-temps, les États-Unis livreront bataille à l’Autriche samedi. La Suède complétera le volet préliminaire lundi en se mesurant à l’Allemagne.

Un seul autre match est au programme vendredi. Il mettra aux prises la Slovaquie et la Lettonie, deux équipes qui seront à la recherche d’une première victoire dans le groupe A.

Invaincu après ses deux premières sorties dans le groupe A, le Canada jouera son prochain match samedi après-midi contre la Tchéquie (1-0-0-1).