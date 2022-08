(Las Vegas) Les Golden Knights de Vegas ont annoncé qu’ils s’attendent à ce que le gardien Robin Lehner rate l’ensemble de la saison 2022-23 en raison d’une blessure à une hanche.

La Presse Canadienne

L’équipe a annoncé jeudi que Lehner devra être opéré et que l’échéancier concernant la remise en forme du Suédois âgé de 31 ans est indéterminé.

En 44 rencontres l’hiver dernier, Lehner a compilé un dossier de 23-17-2 avec une moyenne de 2,83 et un taux d’efficacité de ,907.

Lehner avait été opéré à une épaule en mai et devait être rétabli à temps pour le début du camp des Golden Knights, en septembre.

Cette blessure l’avait ennuyé en fin de campagne et ses insuccès, tout comme son absence, ont miné les efforts des Golden Knights. Ces derniers ont été exclus des séries éliminatoires pour la première fois de leur histoire.

Lehner est encore sous contrat pour trois saisons et reçoit un salaire moyen annuel de 5 millions US.

Les Golden Knights ont également sous contrat les gardiens Laurent Brossoit, Michael Hutchinson, Logan Thompson, Jiri Patera et Isaiah Saville.

Brossoit et Hutchinson sont ceux qui ont le plus d’expérience dans la LNH, avec respectivement 106 et 137 rencontres d’ancienneté. Brossoit a toutefois été opéré à une hanche au cours de la saison morte.

De son côté, Thompson, 25 ans, a représenté le Canada au Championnat du monde, ce printemps.