Le droit mène à tout, dit l’adage. Dans le cas de Frédérick Roy, il l’a tout simplement ramené au sport qui le passionne depuis toujours : le hockey. Depuis février, l’ex-hockeyeur vit à nouveau sa passion pour notre sport national, cette fois en pratiquant le métier d’agent de joueurs, au sein de la firme Momentum Hockey. L’ancien attaquant des Remparts (de 2007 à 2012) a accepté de parler de sa nouvelle vie avec Le Soleil.

Du plus loin qu’il se souvienne, Frédérick Roy a toujours rêvé devenir joueur de hockey. C’est en tout cas ce qui est écrit noir sur blanc dans ses vieux cahiers d’école qu’il a retrouvés lors du déménagement de son père, l’ex-gardien de but Patrick Roy, récemment ! « C’était mon rêve et j’étais complètement dédié à ça, confie-t-il. Il n’y avait pas de plan B. »