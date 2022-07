C’est la même chose chaque été sur la planète LNH : il y a des joueurs sans contrat… et il y a des équipes qui dépensent trop. Et il y a Evgeni Malkin, qui testera officiellement les eaux.

Richard Labbé La Presse

Jadis, l’ouverture du marché, le 1er juillet (le 13 juillet cette année), était la journée de tous les regrets : des clubs qui dépensent des sommes mirobolantes pour des contrats qu’ils vont finir par regretter. Ce ne sera pas différent cette fois… et voici quelques candidats pour faire sauter la banque. Avec ou sans regret.

Evgeni Malkin

Il devait revenir à Pittsburgh, ça semblait chose faite, mais tout est tombé à l’eau. Le journaliste de TSN Darren Dreger a affirmé lundi soir que l’étoile russe des Penguins testera le marché des joueurs autonomes. Que dire de plus ? Avec Sidney Crosby, il est l’autre moitié du visage des Penguins depuis le milieu des années 2000, et son départ viendra clore un important chapitre dans l’histoire de ce club. Le gros attaquant aura 36 ans sous peu et sa dernière saison a été gâchée par une blessure au genou droit, mais il a tout de même produit 42 points en seulement 41 rencontres. Peu importe, au fond. Malkin compte 1146 points en 981 matchs dans la LNH, trois bagues de la Coupe Stanley, un trophée Hart, deux Art-Ross, et son nom finira au Temple de la renommée. Il devient instantanément le joueur autonome le plus en vue sur le marché.

Johnny Gaudreau

PHOTO CHRIS O’MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Johnny Gaudreau

À l’âge de 28 ans – il aura 29 ans au mois d’août –, Gaudreau revient de la meilleure saison de sa carrière. Le petit attaquant s’est offert une saison de 115 points avec les Flames de Calgary en 2021-2022, et cela est tombé drôlement bien, juste au moment où il se prépare à aller se faire voir sur le marché des joueurs autonomes. La question est évidemment la suivante : est-ce que Gaudreau vient de connaître la saison de sa vie, et est-ce que le reste sera plus décevant ? On ne connaît pas la réponse, bien sûr, mais peu importe : il y a quelqu’un, quelque part, qui va lui offrir un camion de la Brink’s bien rempli, avec les clés et le démarreur à distance. Le principal intéressé pourrait bien obtenir quelque chose comme 9 millions de dollars par saison.

Evander Kane

PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Evander Kane

Dans son cas, c’est la même question, et ce sera (probablement) toujours la même question : est-ce que ça vaut la peine ? Les talents de Kane sur une patinoire ne sont plus un secret ; par exemple, en seulement 43 matchs la saison dernière à Edmonton, il a obtenu 22 buts et 17 passes pour 39 points. Non, ce qui est plus problématique, c’est plutôt tout le reste qui vient avec, que ce soit les problèmes de comportement, les allégations de violence conjugale ou les décisions douteuses (il a été suspendu 21 matchs la saison dernière après avoir soumis une fausse carte de vaccination). Peu importe, il se trouvera bien quelqu’un pour tenter sa chance.

Nazem Kadri

PHOTO JEFF ROBERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nazem Kadri

Quelle saison ce fut pour cet attaquant souvent sous-estimé, peut-être un peu aussi victime de sa mauvaise réputation de joueur qui parfois ne pense qu’à lui. L’ancien premier choix des Maple Leafs de Toronto a conclu sa troisième (et dernière ? ) saison à Denver avec une récolte de 87 points en 71 matchs, un sommet en carrière. À 31 ans, bientôt 32 ans en octobre, il aura sans doute du mal à revenir à une telle production, mais les joueurs de centre finissent presque toujours par se faire (très bien) payer, et ce sera aussi son cas.

Ondrej Palat

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ondrej Palat

Ce gars-là est un cas. Sa meilleure saison en carrière remonte à un peu loin (63 points en 2014-2015), mais Palat est le genre de joueur que tout le monde veut avoir de son bord en séries. Il faut rappeler ici que le joueur tchèque a récolté 11 buts et 10 aides lors des plus récentes séries, et qu’il avait aussi marqué 11 buts lors des séries de 2020. En gros, on a ici un joueur qui est capable de rayonner quand ça compte, et il y a toujours un marché pour ça.

Claude Giroux

À 34 ans, Claude Giroux n’est plus celui qu’il a déjà été, mais qui, parmi nous, peut prétendre le contraire ? Mais Giroux ne ressemble pas à un joueur en fin de parcours. La saison dernière, avec les Flyers et ensuite avec les Panthers, ce fier vétéran a tout de même récolté 65 points en 75 rencontres. Giroux, natif de Hearst, en Ontario, pourrait-il rentrer à la maison et conclure sa brillante carrière dans le maillot des Sénateurs d’Ottawa ? Ce scénario n’est pas si farfelu.

Jack Campbell

On va tout de suite s’entendre sur une chose : Jack Campbell ne va jamais entrer au Temple de la renommée, à moins de s’acheter un billet et d’y aller lui-même le temps d’une belle visite. Mais dans le marché actuel, où tout le monde ou presque a des problèmes devant le filet, ce gardien somme toute ordinaire pourrait récolter un contrat extraordinaire, et passer d’un salaire de 1,65 million de dollars par saison à quelque chose comme 5 millions de dollars par saison. Ce sera trop, bien sûr, mais ce n’est pas lui qui va s’en plaindre.

Darcy Kuemper

Comme pour Campbell, il va y avoir quelqu’un, quelque part, qui va surpayer pour lui. Alors Darcy Kuemper, 32 ans, ne jouera plus pour l’Avalanche, qui a choisi de passer à un autre appel (bonjour, Alexandar Georgiev !), mais le gardien champion en titre va se trouver une nouvelle destination pour un salaire démesuré, sans doute aux alentours de 6 millions de dollars par saison. Désormais, tous les yeux sont tournés vers les Capitals de Washington, qui ont échangé Vitek Vanecek et offert à Ilya Samsonov son autonomie complète.

John Klingberg

Ce vétéran défenseur, qui a passé toute sa carrière dans le maillot des Stars de Dallas, devra maintenant penser à changer de maillot. Puisque Kristopher Letang a choisi de rester à Pittsburgh quand les Penguins lui ont fait une offre qu’il ne pouvait pas refuser, c’est sans doute Klingberg qui devient le défenseur le plus attrayant sur le marché. La saison dernière, il a récolté 47 points en 74 matchs, et à bientôt 30 ans, il lui reste quelques bonnes saisons. On estime bien humblement que quelques équipes vont s’intéresser à lui, entre autres les Hurricanes de la Caroline, qui sont à la recherche d’un défenseur de ce type.

David Perron

Ce joueur québécois vient d’avoir 34 ans, et bien sûr qu’à cet âge vénérable, les attaquants comme lui ont tendance à ralentir un peu. Mais il a frôlé la barre des 60 points à chacune de ses trois dernières saisons (et puis, en fait, il a obtenu 60 points en 2019-2020, au deuxième rang des meilleures saisons de sa carrière), et il ne montre pas vraiment de signes d’essoufflement. Il n’est pas fou de croire que ça va cogner à sa porte, et qu’il pourrait aller chercher un contrat de trois ans avec un club qui va lui donner par saison un peu plus que les 4 millions de dollars qu’il gagnait à son contrat précédent.

P. K. Subban

Un défenseur qui est dans les « moins » depuis trois ans (à - 8, - 16 et un spectaculaire - 21 en 2019-2020), et qui, en plus, n’a pas la réputation d’être le plus fiable dans sa zone, peut-il vraiment intéresser quelqu’un ? On s’entend, il n’y aura pas une guerre à mort entre 32 clubs qui vont se battre pour ses services, mais il va y avoir un DG, quelque part, qui va s’estimer capable de le relancer. Souvent blessé, Subban a tout de même pu disputer 77 rencontres la saison dernière. Dans un rôle limité, il pourrait très bien être utile à une équipe. Ne serait-ce que pour des raisons de divertissement, on aimerait bien voir le Canadien cogner à sa porte.