On savait déjà que Kaiden Guhle et Logan Mailloux étaient blessés et ne participeraient pas aux activités sur glace du camp de développement du Canadien. Un autre espoir à la défense s’ajoute à la liste des éclopés.

Guillaume Lefrançois La Presse

Il s’agit d’Arber Xhekaj, blessé au haut du corps selon ce qu’a annoncé le Tricolore lundi.

Comme Guhle (bas du corps), Xhekaj a participé à la Coupe Memorial le mois dernier.

Logan Mailloux, qui se remet d’une opération à l’épaule, était annoncé comme absent des séances sur la patinoire, mais a chaussé les patins en compagnie des gardiens, mais faisait surtout des exercices de renforcement.

Le CH a aussi annoncé que Nick Rhéaume (épaule) ratera également les activités sur la patinoire. L’attaquant de Sherbrooke, qui joue pour Prince-George en BCHL, est simplement présent en vertu d’une invitation, ne pourra donc pas se faire justice sur la patinoire.

Enfin, le défenseur Justin Barron (cheville) et les attaquants Israel Mianscum (ischiojambier) et Jack Smith (épaule) prendront part aux entraînements, mais pas aux matchs intraéquipe.

Mianscum est lui aussi présent en vertu d’une invitation.