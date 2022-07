PHOTO STEVEN SENNE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Jim Montgomery a beaucoup de travail à faire pour préparer sa première saison en tant qu’entraîneur-chef des Bruins de Boston.

Jimmy Golen Associated Press

Mais il savait par où commencer : en appelant le capitaine Patrice Bergeron pour s’assurer que le quintuple lauréat du trophée Selke sera de retour dans l’uniforme des Bruins pour une 19e saison.

« C’était mon premier coup de fil », a déclaré Montgomery, lundi, lors d’une conférence de presse pour rencontrer les médias locaux, 10 jours après avoir été engagé pour remplacer Bruce Cassidy.

« Je n’ai pas besoin d’aller dans les vestiaires s’il revient. C’est la principale leçon à retenir, a déclaré Montgomery. “l a un bon contrôle de ce qui se passe et sait comment diriger.”

Trois ans après leur défaite au septième match de la finale de la Coupe Stanley et deux ans après avoir inscrit 100 points au cours d’une saison écourtée par une pandémie, les Bruins ont licencié Cassidy après une défaite au premier tour des séries. Depuis, le meilleur défenseur Charlie McAvoy et le meilleur marqueur Brad Marchand ont subi des opérations qui les empêcheront de jouer pendant les deux premiers mois de la saison.

Mais l’attention s’est surtout portée sur Bergeron, 36 ans, qui n’a pas voulu s’engager à jouer une autre saison (tout en disant que, s’il revenait, ce serait uniquement avec les Bruins). Il a depuis dit à l’équipe qu’il était enclin à revenir, mais il n’a toujours pas signé de contrat.

« Nous attendons toujours la décision de Patrice. Bien que les nouvelles soient positives. Nous recevons des réactions positives, a déclaré le PDG de l’équipe, Charlie Jacobs. Nous nous croisons donc les doigts pour qu’il revienne et mène à nouveau notre équipe l’année prochaine. »

Montgomery, un Montréalais de 53 ans, a été renvoyé de son premier poste d’entraîneur-chef dans la LNH par les Stars de Dallas au cours de la saison 2019-2020, l’équipe citant une conduite non professionnelle. Il a ensuite qualifié cette décision de « appropriée » et de « réveil » tout en annonçant qu’il allait dans un centre de désintoxication pour abus d’alcool.

Montgomery, qui a passé les deux dernières saisons en tant qu’assistant avec les Blues de St. Louis, a déclaré qu’il avait appris de ses erreurs.

« Tout le monde a des hauts et des bas dans la vie. Et je pense que si vous en tirez des leçons, que vous grandissez, vous vous améliorez, a-t-il déclaré lundi. Je pense que tout le monde peut réaliser de bonnes choses dans la vie si l’on est prêt à accepter le changement et à le faire. »

Montgomery a déclaré qu’il était enthousiaste à l’idée de prendre en charge une équipe qui a remporté 51 matchs l’année dernière ; les Bruins sont également allés jusqu’au septième match de la finale de la Coupe Stanley en 2019 et ont eu le meilleur bilan de la ligue la saison suivante.

Mais ce n’était pas suffisant pour sauver le poste de Cassidy.

L’une des récriminations concernant Cassidy, qui a rapidement été embauché par les Golden Knights de Vegas, était qu’il était trop dur avec les jeunes joueurs. Montgomery, qui a déjà contacté environ la moitié de l’effectif, est plutôt connu comme un entraîneur près des joueurs – mais seulement jusqu’à une certaine limite.

« Je pense qu’il faut écouter. Et je préfère écouter avant de parler, a-t-il déclaré. Nous serons toujours dans le même bateau. Il s’agira d’une culture du “nous”. Mais lorsqu’il s’agira de rendre des comptes et de prendre des décisions finales, je serai ferme. »

Avec sa famille assise au premier rang de la salle TD Garden Legends, Montgomery a dit qu’il avait déjà trouvé un logement et visité Fenway Park, où il a vu les Red Sox battre les Yankees.

« Les choses ont donc bien commencé ici à Boston. Nous sommes ravis de ce groupe de partisans enragés dans cette grande ville de Boston. Faites partie de la famille des Bruins. »