(Denver) L’Avalanche a offert un contrat de huit ans à Valeri Nichushkin, qui a mené le Colorado avec quatre buts en série finale de la coupe Stanley.

La Presse Canadienne

L’entente s’étend jusqu’à la saison 2029-2030, inclusivement.

La saison dernière, le Russe de 27 ans a établi des sommets personnels avec 25 buts, 52 points et 19 minutes et 2 secondes de temps de glace, en moyenne.

Totalisant trois matchs de plus d’un but à ses six saisons précédentes, Nichushkin a livré cinq matchs de ce genre en 2021-2022.

À compter du 9 avril, il a inscrit au moins un point dans sept rencontres d’affilée.

Lors des séries, Nichushkin a ajouté neuf buts et 15 points, aidant le club à mériter la coupe Stanley en six matchs, contre le Lightning de Tampa Bay.

Depuis qu’il a été engagé par l’Avalanche comme joueur autonome, en août 2019, le Russe en est 100 points en 182 matchs. Il a appliqué 238 mises en échec, se trouvant au deuxième rang des attaquants du club à ce chapitre, derrière Gabriel Landeskog (261).

« Garder “Val” à long terme était une grande priorité pour nous », a dit le président des opérations hockey de l’Avalanche Joe Sakic, qui vient de recevoir ce nouveau titre (il était le directeur général).

« D’un physique imposant (six pieds quatre et 210 livres), fort, rapide et sans relâche en quête de la rondelle, il répond à l’appel dans plusieurs situations. Il travaille fort en dehors de la glace, il fait preuve d’humilité et il est un coéquipier très apprécié. »

« Son jeu a grandement contribué à nous mener jusqu’au championnat. »