(Chicago) Les Blackhawks de Chicago ont promu Meghan Hunter au poste de directrice générale adjointe, opérations hockey, dans le cadre d’une série de décisions administratives, mercredi.

Associated Press

Du coup, Hunter sera la troisième femme à détenir une telle fonction, à l’heure actuelle, dans la Ligue nationale de hockey, et la quatrième dans l’histoire du circuit. Les deux autres femmes détenant des fonctions semblables sont Émilie Castonguay et Cammi Granato, toutes deux avec les Canucks de Vancouver,

Parmi les décisions annoncées par le directeur général Kyle Davidson, Karilyn Pilch a également été promue directrice du personnel des joueurs. Par ailleurs, Mark Eaton conserve ses fonctions de directeur-général adjoint au développement tandis que Brian Campbell demeure en poste à titre de conseiller aux opérations hockey.

Âgée de 41 ans, Hunter a gravi les échelons depuis qu’elle a joint l’organisation des Blackhawks, en 2016. Elle a passé les deux dernières saisons au recrutement et à titre de directrice de l’administration du hockey.

Hunter a été une vedette avec l’Université du Wisconsin entre 2000 et 2004 et a été finaliste pour le Patty Kazmaier Memorial Award, un honneur remis à la meilleure joueuse universitaire au pays, en 2001.

Dans ses nouvelles fonctions, Hunter s’occupera des contrats, des questions budgétaires et d’autres départements. Eaton supervisera l’aspect performance et le développement amateur et professionnel. Il sera aussi responsable du club-école de Rockford dans la Ligue américaine de hockey.

« Notre objectif est d’être des premiers de classe dans tout ce que nous faisons, et l’organisation d’une structure et la définition des tâches derrière la scène en sont des étapes importantes », a déclaré Davidson dans un communiqué.

« Meghan et Mark sont des éléments importants de nos opérations depuis un certain nombre d’années, et nous sommes chanceux de pouvoir compter sur eux dans ces rôles importants et redéveloppés. Leurs qualités de leader, leur vision commune avec les autres membres de notre groupe de leadership et leur connaissance du sport me permettent d’avoir confiance d’atteindre nos objectifs. »

Pilch s’est joint aux Blackhawks l’année dernière après avoir joué avec l’Université de Boston.