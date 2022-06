(Ottawa) La ministre des Sports du Canada, Pascale St-Onge, suspend l’octroi de fonds fédéraux à Hockey Canada, qui est éclaboussé par des allégations de viol collectif. Et si l’organisation veut avoir de nouveau accès aux deniers publics, elle devra montrer patte blanche.

Mélanie Marquis La Presse

La pénalité est annoncée au surlendemain de la comparution, devant un comité parlementaire à Ottawa, de responsables de l’organisation.

Cette séance n’a pas permis aux élus et à la population d’apprendre « grand-chose, mais ce que nous avons appris est profondément troublant », a déclaré la ministre St-Onge par voie de communiqué, mercredi.

Si Hockey Canada veut retrouver accès aux deniers publics, ils doivent remplir deux conditions.

Dans un premier temps, ils doivent divulguer les recommandations de la firme Henein et Hutchison, qui a mené l’enquête indépendante, et « les détails concrets de leur plan pour mettre en œuvre le changement ».

Ensuite, ils doivent devenir signataires du Bureau du commissaire à l’intégrité dans le sport, qui a lancé la première phase de ses opérations en début de semaine.

Tant que Hockey Canada ne se conformera pas à ces conditions, il « ne recevra plus aucun paiement ou nouveau financement de Sport Canada », a tranché la ministre.

L’annonce du gel avait d’abord été faite dans une entrevue à TSN, où l’histoire a été publiée en premier.

À sa sortie de la salle du comité parlementaire, lundi soir, Pascale St-Onge n’avait pas fermé la porte à l’idée de couper les vivres à Hockey Canada, sans pour autant signaler son intention de vite passer à l’action.

Elle avait plutôt insisté sur l’importance de boucler l’audit financier déclenché quand l’affaire a éclaté.

« Mon levier, pour faire le plus de lumière possible sur cette histoire, c’est l’audit financier qui est en cours présentement […] On va poursuivre avec l’audit, et il n’y a rien qui est exclu », avait-elle argué.

Des témoignages insatisfaisants

À la table du comité, lundi dernier, aucun élu ne s’est montré satisfait des explications offertes par les hauts dirigeants de Hockey Canada.

Ils ont entre autres bondi en apprenant que Hockey Canada avait signé le chèque de l’entente à l’amiable au nom des huit anciens joueurs de la Ligue canadienne de hockey (LCH) dont l’identité n’est pas connue.

« Nous avons assumé cette responsabilité parce que nous avons voulu respecter les vœux de la jeune femme, qui ne voulait pas être identifiée et qui ne voulait pas que les noms des joueurs soient rendus publics », a dit Scott Smith, président de Hockey Canada, à l’issue de la réunion du comité, lundi.

Ils ont aussi été choqués d’apprendre qu’aucun athlète n’avait été contraint de participer à l’enquête sur ces évènements remontant au printemps 2018, mais aussi, que d’autres cas d’allégation d’inconduite sexuelle par des joueurs sont survenus dans les cinq ou six dernières années.

À ce sujet, la ministre St-Onge a exprimé ceci : « Je ne peux pas accepter que ce soit la norme dans nos organisations sportives nationales, et les Canadiens ne devraient pas non plus ».

Comme l’a d’abord rapporté le réseau TSN, un règlement à l’amiable est intervenu dans les semaines après que la victime présumée a déposé le 20 avril dernier une poursuite de 3,55 millions contre huit ex-joueurs de la LCH, contre la ligue et contre Hockey Canada.

Enquête indépendante réclamée

À la Chambre des communes, mercredi, le Bloc québécois espère faire adopter une motion réclamant qu’une enquête indépendante soit menée sur cette affaire.

On veut savoir « s’il s’agissait d’un évènement isolé ou s’il existe des lacunes dans la façon dont Hockey Canada traite les plaintes d’agressions sexuelles, de harcèlements sexuels et d’autres types d’inconduites qui lui sont rapportées », selon le libellé de la motion que déposera le député Sébastien Lemire.