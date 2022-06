Auston Matthews des Maple Leafs de Toronto a remporté les trophées Hart et Ted-Lindsay mardi soir.

Auston Matthews remporte les trophées Hart et Ted-Lindsay

(Tampa) Le centre Auston Matthews des Maple Leafs de Toronto a remporté les trophées Hart et Ted-Lindsay, remis au joueur le plus utile à son équipe et au joueur par excellence dans la Ligue nationale de hockey, respectivement.

Dans la course au trophée Hart, un honneur déterminé par l’Association des journalistes de hockey professionnel, Matthews a obtenu 119 votes de première place et 49 de deuxième position, pour un total de 1630 points.

Il a devancé Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, qui a récolté 1111 points grâce, entre autres, à 29 votes de première place, et le gardien Igor Shesterkin (738 points), des Rangers de New York.

Matthews, qui a aussi remporté le trophée Maurice-Richard à titre de meilleur buteur dans la LNH grâce à une récolte de 60 buts en 2021-2022, est seulement le troisième joueur dans l’histoire des Maple Leafs à gagner le trophée Hart, et le premier depuis Ted Kennedy, au terme de la saison 1954-1955.

Par ailleurs, Matthews est devenu le tout premier porte-couleurs des Maple Leafs à se voir remettre le trophée Ted-Lindsay, un honneur voté par les membres de l’Association des joueurs. Les deux autres finalistes étaient le défenseur Roman Josi, des Predators de Nashville, et McDavid.

Du coup, Matthews est devenu le 15e joueur dans l’histoire de la LNH à réaliser le doublé Hart-Lindsay, un exploit qu’a notamment réussi McDavid la saison dernière. La liste des doubles lauréats inclut aussi Guy Lafleur, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Martin St-Louis, Sidney Crosby et Alexander Ovechkin.

En 73 matchs, Matthews a réalisé des sommets personnels en carrière avec ses 60 buts, un record d’équipe, mais aussi avec ses 46 mentions d’aide et ses 106 points.

Shesterkin, Makar et Seider récompensés

À défaut de recevoir le trophée Hart, Shesterkin a remporté le trophée Vézina, remis au gardien de but jugé le meilleur à sa position, selon les directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey.

Finaliste à cet honneur pour la première fois de sa carrière, Shesterkin est le troisième porte-couleurs dans l’histoire des Rangers à se voir décerner ce trophée, selon les critères de sélection mis en place en 1981-1982, après Henrik Lundqvist, en 2011-2012, et John Vanbiesbrouck, en 1985-1986.

Shesterkin s’est avéré un choix presque unanime, amassant 29 des 32 votes de première place. Il s’est classé deuxième sur les trois autres bulletins de vote, pour un grand total de 154 points.

Jacob Markstrom, des Flames de Calgary, a terminé deuxième au scrutin avec 53 points, devant Juuse Saros (32 points), des Predators de Nashville.

Par ailleurs, les trois autres votes de première place sont allés à Frederik Andersen, des Hurricanes de la Caroline, Andrei Vasilevskiy, du Lightning de Tampa Bay, et Ilya Sorokin, des Islanders de New York. Ces trois portiers ont terminé quatrième, cinquième et sixième, respectivement.

Shesterkin a mené la LNH avec une moyenne de buts alloués de 2,07 et un taux d’efficacité de ,935, aidant les Rangers (52-24-6) à accumuler 110 points, bon pour le troisième rang dans l’histoire de l’organisation.

Shesterkin a complété la saison avec un dossier de 36-13-4 et six jeux blancs en 52 matchs.

Par ailleurs, Cale Makar est devenu le premier joueur de l’histoire de l’Avalanche du Colorado à recevoir le trophée Norris, remis au défenseur par excellence dans la LNH, selon l’Association des journalistes de hockey professionnel.

Aux termes d’un scrutin serré, Makar a accumulé 1631 points, soit 25 de plus que Josi, même si ce dernier a obtenu plus de votes de première place (98 contre 92). Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay, a terminé troisième, avec 940 points.

La différence dans le résultat provient des votes de deuxième place, où Makar a dominé Josi 98-76. Les journalistes devaient identifier cinq joueurs dans leur scrutin et les points étaient répartis comme suit : 10-7-5-3-1.

Lauréat du trophée Calder en 2019-2020, Makar a mené tous les défenseurs de la LNH avec 28 buts. Ses 86 points l’ont laissé en deuxième place parmi les défenseurs de la LNH, 10 points derrière Josi.

Le défenseur Moritz Seider des Red Wings de Detroit a mérité le trophée Calder, remis à la recrue par excellence dans la LNH, à la suite d’un scrutin mené auprès des membres de l’Association des journalistes de hockey professionnel.

Seider a largement dominé le scrutin accumulant 1853 points, grâce entre autres à 170 votes de première place.

Trevor Zegras (1191 points), des Ducks d’Anaheim, et Michael Bunting (877 points), des Maple Leafs de Toronto, ont complété le top-3.

Lucas Raymond, un autre porte-couleurs des Red Wings de Detroit, s’est classé quatrième, tandis que l’attaquant Cole Caufield, du Canadien de Montréal, a obtenu 31 points, bon pour le neuvième rang.

Seider a joué dans les 82 matchs des Red Wings et récolté sept buts et 50 points.

Dans un autre ordre d’idées, la LNH a annoncé que Julien BriseBois, du Lightning de Tampa Bay, Chris Drury, des Rangers de New York, et Joe Sakic, de l’Avalanche du Colorado, sont les finalistes en vue de l’obtention du trophée Jim-Gregory, remis au directeur général de l’année dans la LNH.

BriseBois est finaliste pour la deuxième fois de sa carrière, après s’être classé deuxième lors de la saison 2019-2020. Drury, nommé directeur général des Rangers en mai dernier, sera évidemment finaliste pour la première fois, tout comme Sakic.

Le lauréat sera connu lors de la séance de sélection de la LNH, les 7 et 8 juillet à Montréal.