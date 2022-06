Avalanche 2 – Lightning 6

Le capitaine était en mission

(Tampa) L’ambiance dans l’Amalie Arena était bien feutrée pendant l’échauffement et en début de match. Mais un festival offensif, des arrêts spectaculaires d’Andrei Vasilevskiy, quelques taloches échangées ici et là et un peu de Billy Joel dans les haut-parleurs ont contribué à ramener le plaisir dans la baraque.