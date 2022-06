L’intensité a levé d’un cran à l’entraînement des Cataractes lundi. Dans quelques heures, les champions de la LHJMQ vont disputer un premier match au tournoi de la Coupe Memorial, face aux Oil Kings d’Edmonton.

STEVE TURCOTTE Le Nouvelliste

Ils ont beau avoir terrassé les Remparts et les Islanders sur leur route vers St-John, les Cataractes amorcent l’événement dans la peau de négligés. Un statut qui ne dérange pas du tout les troupes. « Ce n’est pas nouveau pour nous, ça dure depuis un bout. On en a entendu parler un peu plus en finale, on a vu ce qui s’est produit », lance Mavrik Bourque. « On a joué un seul match cette saison avec notre alignement. En séries, avec pas mal tout notre monde, on n’a pas grand-chose à se reprocher. L’important, c’est qu’on croit en nous », poursuit-il.