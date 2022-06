(Denver) Même si Hockey Canada a enquêté dès 2018 sur les allégations d’agression sexuelle visant huit membres d’Équipe Canada junior, il semble que la fédération n’ait pas cru bon d’en informer la LNH.

Guillaume Lefrançois La Presse

C’est du moins ce que Gary Bettman a laissé entendre mercredi, lors de son traditionnel point de presse marquant le début de la finale de la Coupe Stanley.

Le commissaire a indiqué avoir eu vent de ces allégations « quand on a appris qu’il y avait une poursuite ». Ladite poursuite, intentée par une victime restée anonyme, a été déposée le 20 avril dernier.

« Nous ne savions rien du tout à ce sujet jusqu’à ce moment, a déclaré Bettman. Nous avons des allégations d’une personne anonyme contre huit personnes anonymes. Ce n’est pas une situation évidente. »

Rappelons que l’identité des huit joueurs visés par la plaignante n’a jamais été dévoilée.

En mai dernier, lorsque le confrère de TSN Rick Westhead a dévoilé qu’une entente à l’amiable était intervenue, la LNH avait publié un communiqué annonçant qu’elle travaillerait à « débusquer les faits », pour ensuite « déterminer les actions appropriées si des joueurs actuellement dans la LNH étaient impliqués ».

Bill Daly, l’adjoint de Bettman, a indiqué que l’enquête était « en cours ». « L’Association des joueurs a très bien coopéré afin de faciliter la tenue d’entrevues avec les joueurs de cette équipe. Nous avons aussi été en contact avec Hockey Canada », a ajouté Daly.

Deux membres qui ont participé au mondial junior 2018 avec Équipe Canada sont de la présente finale de la Coupe Stanley. Il s’agit de Cale Makar, de l’Avalanche, et de Cal Foote, du Lightning.

« Je ne sais pas si je peux en parler beaucoup, car l’enquête est en cours, mais j’ai reçu un courriel et je vais coopérer à l’enquête, a indiqué Makar, lors de la journée des médias de mardi. Je n’étais pas impliqué dans cette histoire, mais peu importe ce qu’ils veulent, je serai très coopératif. Mais je vais laisser la LNH commenter le dossier. »

Foote a été plus succinct lorsque La Presse l’a interrogé. « Je ne vais pas en parler ici. Je vais en parler après la finale », a dit le défenseur.

Makar était déjà visiblement exclu de la démarche, puisque la poursuite identifiait les huit suspects comme des joueurs de la Ligue canadienne de hockey (LCH). Or, le défenseur étoile n’a jamais joué au hockey junior majeur canadien et est passé par la NCAA. Quant à Foote, le journaliste indépendant Ken Campbell a cité son agent, Kurt Overhardt, disant qu’après enquête, il avait été déterminé que Foote n’était pas visé par les allégations.

Bettman a par ailleurs dit qu’il « présume » que la LNH dévoilera les résultats de son enquête, « à moins que le seul accès qu’on a à l’information nous en empêche. Nous essayons d’être le plus transparents possible ».

Une discussion avec… Wayne Gretzky ?

En mai, le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, avait rendez-vous avec Bettman pour discuter de l’avenir du hockey à Québec. Bettman en a donné les détails, et on peut en déduire que le Centre Vidéotron n’accueillera pas les Nordiques de sitôt.

Photo Olivier Jean, archives LA PRESSE Eric Girard, ministre des Finances du Québec

La rencontre s’est déroulée en deux parties, a raconté Bettman. Dans la première partie, il a essentiellement été dit qu’« il n’y a rien indiquant qu’il y aura une équipe ou des matchs à Québec dans un avenir [prévisible] ».

Et la deuxième partie ? « Je suis sûr qu’il [Eric Girard] a trouvé ça bien et excitant, car Wayne Gretzky était dans nos locaux, par hasard. Le ministre est un grand amateur de hockey. Donc lui et Wayne ont eu une bonne discussion. » Bettman a ensuite précisé que M. Girard et le 99 avaient échangé des « banalités » (small talk).

Bettman a ensuite indiqué que l’idée de tenir des matchs des Sénateurs à Québec avait bel et bien été avancée, mais que « ce n’est jamais passé près de se concrétiser ».