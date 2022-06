L’espoir Juraj Slafkovsky vu par Thomas Grégoire

Le Canadien sélectionnera au tout premier rang au prochain repêchage de la LNH. Les candidats : Shane Wright et Logan Cooley, mieux connus en Amérique du Nord, et Juraj Slafkovsky. Si le Slovaque passait sous le radar chez les professionnels à 18 ans, ses succès aux Jeux olympiques ont mêlé les cartes. À son retour de Pékin, le gros attaquant est devenu un espoir de premier plan… et un adversaire surveillé dans la Liiga, notamment par le défenseur sherbrookois Thomas Grégoire.