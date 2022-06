Gabriel Bourque et Devante Smith-Pelly seront tous deux de retour dans la formation du Rocket, vendredi soir à la Place Bell.

Richard Labbé La Presse

C’est ce qu’a décidé Jean-François Houle, qui estime que son club s’est fait un peu trop brasser lors du match précédent de cette série mercredi soir, le troisième, face aux Thunderbirds de Springfield.

« Ils ont une équipe physique et lourde, a expliqué l’entraîneur du Rocket vendredi matin. Pour nous, c’est important d’apporter des ajustements et aussi un peu plus de poids à notre formation. Smith-Pelly a bien joué en séries quand on a fait appel à lui, et dans le cas de Bourque, son énergie nous a manqué mercredi soir. C’est bon d’avoir deux vétérans comme eux dans la formation. »

Cette décision vient faire en sorte que le jeune Joshua Roy sera laissé de côté, lui qui avait disputé son premier match chez les professionnels mercredi.

Bourque revient à la suite d’une blessure, mais Smith-Pelly, un choix de deuxième tour des Ducks d’Anaheim au repêchage de 2010, avait été laissé de côté récemment. Il disputera vendredi soir seulement son quatrième match depuis le début des présentes séries dans la Ligue américaine.

« Les Thunderbirds ont une équipe robuste, a-t-il remarqué. Mais on peut nous aussi jouer de cette manière. Il faut seulement s’assurer de trouver le bon équilibre ; on veut jouer de manière robuste, mais on veut aussi éviter les punitions. »

Le match de ce soir à la Place Bell sera le quatrième de cette série. Les Thunderbirds sont en avance sur le Rocket, deux matchs à un.