Photo Martin Meissner, archives Associated Press

Le Canadien sélectionnera au tout premier rang au prochain repêchage de la LNH. Les candidats : Shane Wright et Logan Cooley, mieux connus en Amérique du Nord, et Juraj Slafkovsky. Si le Slovaque passait sous le radar chez les professionnels à 18 ans, ses succès aux Jeux olympiques ont mêlé les cartes. À son retour de Pékin, le gros attaquant est devenu un espoir de premier plan… et un adversaire surveillé dans la Liiga, notamment par le défenseur sherbrookois Thomas Grégoire.

JÉRÔME GAUDREAU La Tribune

Avec dix points en 31 matchs dans le circuit professionnel de la Finlande, les statistiques de Slafkovsky n’ont rien d’impressionnant. Du moins, pas si on les compare aux 94 points en 63 matchs de Wright dans la OHL et aux 75 points en 51 parties de Cooley avec l’équipe de développement des moins de 18 ans des États-Unis.