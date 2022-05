(Calgary) Les Oilers d’Edmonton sont qualifiés pour la finale de l’Association de l’Ouest.

Le capitaine des Oilers, Connor McDavid, a marqué 5 : 03 après le début de la prolongation et a permis aux siens de gagner 5-4 contre les Flames de Calgary, jeudi soir, et de triompher en cinq rencontres.

Le meilleur pointeur des séries a inscrit son septième but des séries en battant Jacob Markstrom d’un tir franc suivant une passe de son comparse Leon Draisaitl et a lancé les célébrations du côté des Oilers.

Darnell Nurse, Jesse Puljujarvi, Zach Hyman et Evan Bouchard ont fait vibrer les cordages en temps réglementaire pour les Oilers.

Draisaitl a obtenu quatre mentions d’assistance — une cinquième rencontre de suite avec trois points et plus. Hyman s’est aussi distingué avec deux aides.

McDavid et Draisaitl ont tous les deux porté leur total de points à 26 lors des séries 2022.

Ils affronteront le vainqueur de la série entre les Blues de St. Louis et l’Avalanche du Colorado lors de leur première présence en demi-finale de la Coupe Stanley depuis 2006. L’Avalanche mène la série 3-2.

Les Flames auraient été dans une position différente si le but de Blake Coleman en fin de troisième période avait été accordé. Selon les officiels, Coleman a botté la rondelle et ils ont donc refusé le but.

Andrew Mangiapane, Mikael Backlund, Johnny Gaudreau et Calle Jarnkrok ont été les buteurs pour les Flames. Coleman a récolté deux aides.

Mike Smith a repoussé 32 tirs dans la victoire.

Markstrom a réalisé 30 d’arrêts.