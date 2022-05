Déçu par les assistances au Centre Vidéotron lors des derniers matchs des Remparts, leur entraîneur-chef Patrick Roy fait appel aux partisans de l’équipe en vue de la prochaine série demi-finale contre les Cataractes de Shawinigan. Ses hommes méritent et ont besoin de leur appui, martèle-t-il.

Mikaël Lalancette Le Soleil

« Il va falloir que la foule soit là, a lancé le pilote en fin de point de presse lundi matin, sans que les journalistes n’aient abordé le sujet. Je n’ai jamais été le genre gars qui demandait aux gens de venir, mais là on a besoin de nos spectateurs. On a besoin d’une foule excitée et enthousiaste. Ça prend du monde, on est dans le carré d’as. »