La LNH a révélé que la police de St. Louis enquêtait au sujet des menaces proférées à l’endroit de l’attaquant Nazem Kadri de l’Avalanche du Colorado.

Stephen Whyno et John Wawrow Associated Press

Kadri a été l’objet de messages racistes sur les réseaux sociaux depuis qu’il a été impliqué dans une collision avec le gardien des Blues Jordan Binnington, qui est à l’écart du jeu pour le reste de la série à la suite de cet incident.

Le commissaire adjoint Bill Daly a expliqué à l’Associated Press par courriel que la ligue et la police examinaient la situation.

L’équipe a précisé, dimanche soir, qu’elle était au courant des menaces à l’endroit de Kadri et travaillait avec les forces de l’ordre locales pour enquêter.

Kadri est entré en collision avec Binnington lors du troisième match de la série de deuxième tour, samedi soir. Il a mentionné qu’un joueur des Blues lui avait lancé une bouteille d’eau pendant une entrevue d’après-match.

PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Nazem Kadri (91) est entré en collision avec le gardien Jordan Binnington lors du troisième match de la série de deuxième tour, samedi soir.

L’AP a vérifié l’existence de messages sur Twitter envoyés sur le compte officiel de l’Avalanche et sur celui de Kadri le qualifiant de « misérable arabe » et faisant référence au terrorisme. D’autres messages, dont certains ont depuis été supprimés, comprenaient des menaces de mort. L’un était toutefois encore en ligne quelques heures avant le quatrième match à St. Louis. L’Avalanche mène la série 2-1.

Il n’était pas clair si les publications sur les réseaux sociaux faisaient l’objet d’une enquête de la ligue, de l’équipe ou de la police ou s’il y avait d’autres menaces proférées contre Kadri, qui est d’origine libanaise.

« Nous prenons au sérieux les menaces faites à l’un de nos joueurs ou à d’autres membres du personnel du club, a affirmé Daly. Nous sommes en contact avec le département de la police de St. Louis et ils appliquent des procédures de sécurité renforcées à la fois dans l’amphithéâtre et dans l’hôtel. »

L’ancien joueur de la LNH Akim Aliu a précisé par message texte qu’il était en communication constante avec Kadri et a ajouté : « Tout ce que nous pouvons vraiment faire, c’est le soutenir moralement. »

« Naz a fait l’objet de tant d’attaques et de menaces racistes depuis la nuit dernière que la police a dû intervenir, a gazouillé Aliu, qui est nigérian-canadien. Des attaques racistes comme celle-ci n’ont pas leur place dans le hockey et devraient faire l’objet d’une enquête et d’un rapport. »

Aliu et Kadri sont membres de l’Alliance pour la diversité dans le hockey, qui travaille à l’éradication du racisme systémique et de l’intolérance au hockey, et aide à rendre le sport plus accessible aux minorités et aux jeunes défavorisés.

La LNH a plusieurs mesures de sécurité en place, y compris le personnel du club et des services supplémentaires fournis par l’équipe locale qui sont en communication constante avec le service de sécurité de la ligue. Ce département s’active dans des situations comme celle-ci et peut travailler avec les forces de l’ordre, si nécessaire.

La ligue, avec la contribution de l’Association des joueurs de la LNH, a établi une ligne téléphonique confidentielle à laquelle les joueurs peuvent signaler le harcèlement, la discrimination ou toute autre inconduite grave. Il est exploité par un tiers, avec la possibilité de faire des rapports par téléphone, par courriel ou en ligne de manière anonyme ou non.