New York

La Presse Canadienne

(Mika Zibanejad a récolté un but et une aide et les Rangers de New York ont finalement trouvé une brèche dans la défensive étanche des Hurricanes de la Caroline pour l’emporter 3-1, dimanche. ) Les Rangers ont réduit l’avance des Hurricanes dans la série à 2-1 après avoir marqué un seul but lors des deux premières rencontres.

Après que Zibanejad eut ouvert la marque en première période, Chris Kreider a doublé l’avance des siens en début de deuxième période.

Tyler Motte a confirmé la victoire des hommes de Gerard Gallant dans un filet désert.

Igor Shesterkin a été impérial et a réalisé 43 arrêts dans la victoire. Il n’a accordé que quatre buts dans la série.

C’est seulement la deuxième fois lors des 10 derniers affrontements entre les deux équipes que les Rangers triomphent.

Nino Niederreiter a été l’unique buteur des Hurricanes.

Antti Raanta a repoussé 30 tirs.