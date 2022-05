(St. Louis) L’Avalanche du Colorado cherchait des solutions pour relancer ses gros canons offensifs, mais ce sont les joueurs de profondeur qui ont répondu à l’appel.

La Presse Canadienne

Artturi Lehkonen a inscrit deux buts, dont celui de la victoire, et l’Avalanche a défait les Blues de St. Louis 5-2, samedi soir, lors du troisième affrontement de leur série.

Lors d’une montée à deux contre un, Lehkonen a opté pour un tir du côté rapproché et il a trompé la vigilance de Ville Husso pour donner les devants 3-1 à son équipe dans les dernières minutes de la deuxième période.

Après avoir vu les Blues réduire l’écart avant la fin du deuxième engagement, l’Avalanche a refermé le jeu au dernier tiers et a empêché ses adversaires de créer l’égalité.

La formation du Colorado a pris les devants 2-1 dans cette série dont le quatrième match aura lieu lundi soir, à l’Enterprise Center de St. Louis.

Disputant un premier match depuis le 9 mai, Logan O’Connor a marqué le premier but en séries de sa carrière et il a tiré avantage de ses 7 min 42 s de temps de glace. Nazem Kadri a récolté un but et une mention d’aide pour l’Avalanche, alors que Gabriel Landeskog a ajouté un but.

Darcy Kuemper a joué de chance à l’occasion, mais il a conclu la rencontre avec 29 arrêts pour l’Avalanche, qui a terminé au premier rang de l’Association de l’Ouest.

Séries terminées pour Girard

La victoire de la troupe de Jared Bednar n’a toutefois pas été obtenue sans embûches. Elle a perdu au combat le défenseur québécois Samuel Girard, qui a quitté la partie dans les premières minutes après avoir encaissé une solide mise en échec d’Ivan Barbashev. Girard, le visage ensanglanté, a quitté la patinoire par ses propres moyens, avant d’être envoyé à l’hôpital pour des examens.

Après le match, Bednar a expliqué que Girard avait subi une fracture du sternum et que ses séries étaient terminées.

La situation n’est pas plus rose du côté des Blues, qui ont dû se tourner vers Husso après que le gardien Jordan Binnington a été blessé lors d’un contact avec Kadri.

Colton Parayko et Ryan O’Reilly ont fait bouger les cordages pour l’équipe de St. Louis. Husso a cédé quatre fois sur 23 tirs.

Parayko a ouvert le pointage dès la quatrième minute de jeu. Après qu’O’Reilly a remporté une mise au jeu en territoire ennemi, le grand défenseur a décoché un tir frappé et la rondelle a touché le bâton de Devon Toews avant de déjouer Kuemper.

Le match a cependant basculé à la suite du départ de Binnington. O’Connor a battu de vitesse le défenseur Justin Faulk et il a servi une feinte rapide à Husso pour envoyer la rondelle au fond du filet.

Au deuxième engagement, Kadri a procuré une avance de 2-1 à l’Avalanche quand il a redirigé une passe de Makar derrière Husso. Moins de quatre minutes plus tard, Lehkonen a touché la cible pour la troisième fois depuis le début des séries.

Les Blues n’ont pas baissé les bras et ils ont porté la marque à 3-2 alors qu’il ne restait que 30 secondes à jouer en deuxième période. O’Reilly s’est détaché d’un couvreur et il a sauté sur le retour de lancer de Nick Leddy pour inscrire son septième but des séries.

L’Avalanche a cependant fermé les livres grâce à du jeu hermétique et aussi grâce à l’hésitation de Husso en fin de match. Cherchant à aller au banc pour offrir un patineur de plus à sa formation, le gardien finlandais est resté pris au cœur d’une contre-attaque des visiteurs. Nathan MacKinnon a glissé la rondelle à Landeskog, qui n’a eu aucune difficulté à faire scintiller la lumière rouge.