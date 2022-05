Il y a quatre ans à peine, les Hurricanes, comme les Rangers, rêvaient aux séries de loin. Ils étaient dans un processus de reconstruction et n’ont pas terminé parmi les 20 premières équipes au classement général en 2018.

Mathias Brunet La Presse

Les choses ont changé depuis. Les Hurricanes viennent de connaître une saison de 116 points, pour le troisième rang au classement général, et les Rangers ont amassé 110 points, pour le septième rang. Nous aurons donc droit à un choc entre deux clubs relativement jeunes, qui viennent tous deux d’éliminer des clubs « aînés », Boston en sept matchs dans le cas des Hurricanes, Pittsburgh en sept matchs également pour les Rangers.

La formation de la Caroline a plus d’expérience en défense, mais New York possède un meilleur gardien, Igor Shesterkin, finaliste au trophée Hart. Mais il a connu des ennuis au premier tour.

En l’absence de Frederik Andersen, les Hurricanes doivent s’en remettre à un ancien des Rangers, Antti Raanta, échangé aux Coyotes avec Derek Stepan pour Tony DeAngelo et un choix de premier tour en 2017. DeAngelo aura lui aussi des choses à prouver à son ancienne équipe puisqu’il a été chassé de New York l’an dernier. Brady Skjei, Brendan Smith, Jesper Fast et Stepan, passé lui aussi aux Hurricanes après un détour de l’Arizona à Ottawa, sont tous d’anciens joueurs des Rangers également.

Cette série ne manquera donc pas de piquant. Le défi pour les Rangers consistera à résister à la grande vitesse des Hurricanes. Si Mika Zibanejad et Chris Kreider reprennent là où ils ont laissé en fin de premier tour, les Rangers seront redoutables à l’attaque.

Joueurs à suivre

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sebastian Aho

Caroline : Sebastian Aho demeure le meilleur attaquant du club, mais il a été plutôt discret au premier tour avec cinq points, dont deux buts.

New York : Le premier centre Mika Zibanejad a explosé quand ça comptait avec sept points lors des deux derniers matchs du premier tour !

Joueurs sous le radar

Caroline : Jaccob Slavin n’est pas seulement le meilleur défenseur des Hurricanes et le secret le mieux gardé de la LNH, il a aussi amassé huit points en sept matchs contre Pittsburgh.

New York : Les Rangers céderont un choix de premier tour aux Jets s’ils éliminent les Hurricanes dans l’échange du plombier de luxe Andrew Copp. Sans quoi Winnipeg recevra un choix de deuxième tour, en plus d’un autre choix de deuxième tour garanti. Mais Copp a sept points jusqu’ici en séries.